Britney Spears a Lady Gaga tras hablar sobre su tutela: Gracias por decir algo tan amable

Britney Spears está muy agradecida con Lady Gaga, quien celebró el fin de la tutela de la cantante. La intérprete de “Baby one more time” utilizó sus redes sociales para enviarle unas palabras a la estrella de “House of Gucci”, luego de haber criticado a Christina Aguilera por negarse a hablar del tema cuando asistió a los premios Grammy Latinos 2021.

“Gracias @ladygaga por tomarte tu tiempo para decir algo tan amable. Tú me haces llorar. Te quiero” , escribió la ‘Princesa del pop’ en una de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Tras el mensaje de la empresaria, llegó la respuesta de la intérprete “Bad romance”. “Te amo @britneyspears, vive tu mejor vida. Recé para que el sistema legal te trate como a una persona. Ahora ha cambiado el rumbo de las mujeres en esta industria para siempre. Te defendiste y fuiste muy valiente. Gracias”.

Britney Spears contenta con el apoyo de Lady Gaga. Foto: Britney Spears/Instagram.

Lady Gaga se pronunció tras conocer el fin de la tutela de Britney Spears. Foto: Lady Gaga/Instagram.

Christina Aguilera evitó hablar sobre la tutela de Britney Spears

Durante su pase por la alfombra roja de los premios Grammy Latinos 2021, los periodistas abordaron a la cantante para preguntarle sobre el caso de Britney Spears; sin embargo, Christina Aguilera prefirió no tocar el tema. “No, no haremos esto esta noche, lo siento. No puedo... sin embargo, estoy feliz por ella”, señaló.

Britney Spears agradeció a todos los que alzaron su por ella y la apoyaron. Foto: composición Britney Spears, Christina Aguilera/Instagram.

Britney Spears luego de obtener su libertad: “El mejor día de todos”

El último 12 de noviembre, la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, puso fin a la tutela de Britney Spears. Tras el fallo, la cantante se pronunció a través de sus redes sociales sobre este paso tan importante en su vida y agradeció a sus seguidores. “¡¡¡Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura!!! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de todos... Alabado sea el señor. ¿Puedo obtener un amén?”, comentó.