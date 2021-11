Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio sobre Disparejos : “Son cosas que le pasan a todas las parejas”

Alexandra Graña y Tarik D’Onofrio llevan más de 11 años juntos y tienen dos menores hijas. A pesar del tiempo que están unidos, ellos, como cualquier pareja, han tenido y tienen diferencias que día a día tratan de solucionar. La actriz peruana y el productor de teatro tuvieron la idea de plasmar su convivencia en un programa web llamado Disparejos, para mostrar al público que nadie es perfecto y que también se pueden identificar con su historia.

Alexandra y Tarik conversaron con La República para contar cómo han ‘sobrevivido’ a la convivencia en tiempos de pandemia y lo que quieren lograr con su nueva propuesta.

¿Cómo se animaron a grabar Disparejos?

Alexandra Graña: Todo lo que van a ver en Disparejos es realmente mi vida con Tarik, tal cual. Tenemos muchas diferencias, somos muy opuestos. Yo me callo un montón de cosas, pero cuando estoy con gente aprovecho para decir todo para que la gente opine. Fue de esta manera que nos mencionaron que deberíamos hacer un programa. Gino (Tassara) había pensado en hacer una serie web de parejas y finalmente se dio con Sinargollas y gracias a Caja Sullana también es posible. Disparejos se dio por una necesidad de yo poder hablar (risas).

Tarik: Nosotros nos callamos pocas cosas y la gente que nos ve, si no nos conocen, se ‘friquean’ un poco. Sin embargo, los que nos conocen se ríen mucho.

¿Son conscientes que al exponer un poco sus vidas pueden recibir toda clase de comentarios en redes?

Tarik: Cuando vean el programa se van a sorprender. No dijeron los temas y estuvimos de acuerdo.

Alexandra: Y son cosas que le pasan a todas las parejas, no vamos a exponer nada que nos haga quedar mal o nos haga daño como pareja, t emas de cómo es la convivencia, cómo influye las redes sociales en nuestra relación o cómo son los hobbies de cada uno. Somos una pareja que hasta el momento hemos sido bastante estable, pero hay cosas que nos molestan, que podrían llegar a ser muy fuertes, pero tratamos de solucionarlo. La convivencia es difícil.

El amor es más importante que cualquier papel firmado

¿Cuántos años llevan de matrimonio?

Tarik: Llevamos 11 años juntos, pero no estamos casados.

¿Creen en el matrimonio?

Tarik: Justo nos agarró la moda en que sí o que no. La verdad es que el matrimonio nos parece una sonsera firmarlo si tenemos dos hijas hermosas y ese es un gran compromiso que cualquier otra cosa. Lo vemos como algo romántico que podría darse alguna vez.

Se habló mucho de las separaciones, divorcios, a causa de la pandemia, ¿a ustedes cómo les afectó y superaron?

Alexandra: Con paciencia (lo superaron). Hubo momentos tensos, pero lo pasamos, felizmente.

Tarik: Al inicio todo era lindo, hermoso, jugar con las niñas, noches de películas, juegos. Como pareja, tenerlo todo el tiempo al costado, fue difícil. Hemos sobrevivido a eso y ya no creo que nada nos separe .

Alexandra Graña y su acción que le salvó del cáncer

En 2019, Alexandra Graña contó que le apareció un lunar extraño y los doctores le detectaron un cáncer de piel agresivo. Gracias a sus chequeos constantes, la actriz peruana lo detectó a tiempo y la enfermedad fue controlada.

“Los chequeos son importantes, gracias a eso me lo pudieron detectar cuando estaba iniciando, me lo sacaron y ya no está el lunarcito. Cada seis meses tengo que ir a que me revisen todo el cuerpo, bloqueador todo el tiempo, no me expongo al sol porque ahí es más peligroso. Además, hay que ser conscientes que en Perú tenemos unas de las radiaciones más altas del mundo. Siempre digo que ahora esto ha sido para mí una alerta, a penas noto algún lunar voy corriendo (al doctor)”, comentó.

Hay personas que tienen temor de ir a hacerse un descarte de cáncer

Yo les entiendo, a mí también me cuesta, el tema de piel me lo hago todo el tiempo, pero lo bueno es que ese campo se ve. Me siento bien, pero que en algún chequeo me digan que tengo algo (…) Lo que siempre digo es que el cáncer es una enfermedad que puede llegar a matarte. En este caso, si lo detectas a tiempo, te curas, no hay que tenerle tanto miedo a la palabra .

Finalmente, ¿por qué todos tenemos que sintonizar Disparejos?

Alexandra: No lo veo como que voy a exponer mi vida. La idea es que estamos sacando temas que tal vez las parejas no se animan a tocarlas y que también es importante que lo hagan, ya que se pueden identificar. Esta graciosa, y creo que va más por el lado de la identificación que pueda tener la gente, las parejas. Además, Caja Sullana va a sortear S/ 200 cada semana.

Tarik: Un agradecimiento al equipo de Sinargollas por todo el trabajo hermoso.

Dato:

El programa web Disparejos tendrá una duración de cinco a siete minutos y será emitido desde la plataforma de Sinargollas todos los domingos a las 10.30 a. m.