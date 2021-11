Adele rompe en llanto al reencontrarse con su antigua maestra durante un concierto

Durante una presentación especial que tuvo lugar en Reino Unido llamada An audience with Adele, la artista cantó ante decenas de personas, entre ellas algunas celebridades. Sin embargo, la intérprete de “Hello” no contaba con que se reencontraría con quien fue su maestra de inglés hace 25 años, a quien hasta la fecha estima y respeta mucho.

En el show, Adele recibió diversas preguntas por parte de los invitados. Una de ellas fue de la actriz Emma Thompson, quien le consultó por la persona que la apoyó o inspiró para seguir adelante.

Respondiendo su interrogante, Adele dijo: “Sí, tuve un profesor en Chestnut Grove que me enseñó inglés. Esa era la señorita McDonald. Se fue cuando yo tenía ocho años. Fue solo un año, pero ella realmente me metió en la literatura. Siempre he estado obsesionada con el inglés y obviamente ahora escribo letras. Ella era tan genial, tan atractiva. Realmente hizo que nos importáramos y sabíamos que ella se preocupaba por nosotros”.

Seguidamente, Emma Thompson dijo: “Ella está aquí esta noche”. Ante ello, Adele se mostró conmovida por la gran sorpresa que le revelaron. Entre la audiencia que la escuchaba se encontraba su maestra de inglés, quien luego de escuchar lo expresado por la cantante se acercó al escenario donde esta se encontraba.

Adele y la maestra se abrazaron fuertemente muy conmovidas. Fue ahí cuando McDonald le dijo a la cantante de “Set fire to the rain”: “Gracias por recordarme”; y esta respondió: “Dios mío, realmente cambiaste mi vida”.

El espectáculo transmitido por ITV se grabó en el London Palladium a principios de este mes y Adele interpretó canciones de su nuevo álbum, 30, así como temas más antiguos.

Spotify deshabilitará la reproducción aleatoria automática en álbum 30 de Adele

La plataforma de streaming dijo el último 20 de noviembre que había aceptado la solicitud que hizo la artista, al exigir que su último álbum 30 se reprodujera en el orden en que fue lanzado.

El pedido de Adele a Spotify de eliminar la reproducción aleatoria predeterminada brinda la posibilidad de que sus oyentes disfruten de su álbum 30 según la narrativa y el orden que la artista quiere compartir.

Adele narra los episodios más duros de su vida en su nuevo álbum 30

En las canciones que pertenecen a su álbum recientemente lanzado, Adele plasma sus vivencias y sentimientos, según contó en una reciente entrevista para Zane Lowe en Apple Music 1. Una de las más conmovedoras es “My little love”, donde incluye a su pequeño hijo Angelo con audios caseros.

Cuenta con una desgarradora letra, en la que la artista pide perdón por todo el daño que le pudo haber ocasionado al menor .

“Estaba tan consumida por tantas cosas; para ser sincera, había tantos sentimientos encontrados. Y él se armó de valor para decirme muy elocuentemente: ‘Eres como un fantasma, es mejor que no estés aquí’. Y ya cuando me dijo: ‘No puedo verte’. Y yo pensé: ¿Pero qué clase de poeta es este para decir eso siendo tan pequeño?”, expresó Adele a Apple Music 1.