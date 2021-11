Cesar Osorio llama ‘tibio’ a Mauri Stern y pone condición a Yo soy: “Yo con gusto les doy chongo”

El imitador peruano de Axl Rose, Cesar Osorio, vuelve a causar polémica junto Mauri Stern, jurado de Yo soy: grandes batallas internacionales. Esto luego de que el productor mexicano lo minimizara en televisión nacional tras ver la presentación del imitador paraguayo Alejandro Dagda en la nueva temporada del concurso.

Según indica Cesar Osorio, él le escribió a Mauri Stern a través de Instagram para proponerle si está dispuesto a hacer un debate virtual y, de esa manera, aclarar sus diferencias. Sin embargo, el exintegrante de Magneto lo rechazó con un contundente mensaje. Lo llamó ‘tibio’ al mostrar el chat completo de la conversación.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cuál arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios ”, expresó.

Cesar Osorio revela chat con Mauri Stern. Foto: captura Instagram

Cesar Osorio se refiere al imitador paraguayo de Axl Rose

Sobre un versus con el paraguayo Alejandro Dagda, el imitador peruano de Axl Rose dejó abierta la posibilidad de ir a Yo soy, pero con la condición que antes de ello, el mexicano acepte encararlo en un debate.

“ ¿La producción quiere chongo? Yo con gusto les doy chongo. ¿Quieren que rete al paraguayo? Primero que el bailarín de Magneto cumpla con su palabra, si es que vale algo... ”, agregó Cesar Osorio.

“A quien le moleste que yo entre al juego, no me interesa. Primero yo. (Mauri Stern) Se hace el bacán en señal abierta, pero arruga en un simple debate”, sostuvo el imitador del rockero.

Cesar Osorio llama ‘tibio’ a Mauri Stern y pone condición a Yo soy. Foto: captura Facebook

¿Qué dijo Mauri Stern sobre Cesar Osorio en Yo soy: grandes batallas internacionales?

Al calificar a los imitadores paraguayos de Axl Rose y Slash, Mauri Stern se refirió a Cesar Osorio con un mensaje en el que minimizó sus presentaciones en Yo soy y lo retó a participar en el concurso.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (imitadores paraguayos) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar. (...) Pero si quiere venir, que venga, es cosa de él. Que se confió. A ver si quiere regresar”, expresó el productor mexicano.