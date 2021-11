Verónica Linares sobre su primer hijo: “Nunca pensé en el tema de la maternidad”

En la última edición de Estás en todas, emitida este sábado 20 de noviembre, Verónica Linares se animó a contar pasajes de su historia como mamá e incluso detalló la historia de su primer hijo Fabio. Durante la entrevista con Natalie Vértiz, la periodista aseguró que no pensaba en la maternidad, ya que unos resultados médicos arrojaron que no podía quedar embarazada.

“Yo nunca pensé en el tema de la maternidad, sin embargo, en ese momento sentí: ‘No vas a ser mamá’, luego empecé a pensar si quería o no serlo, además, solo tenía dos años con Alfredo. Fui a ver a mi hermana y lloré. Visité a un ginecólogo que es mi amigo y me dijo: ‘Esperemos tres meses, te limpias el cuerpo, sin tomar pastillas anticonceptivas, a ver qué sucede y te hacemos unos exámenes. Mientras tanto, practica”, manifestó.

La conductora de noticias decidió ir por una segunda opinión, ya que la respuesta de una especialista no fue nada alentadora. “Una ginecóloga me mandó a hacerme unos exámenes de hormonas. A los tres meses me dijeron que los resultados me salieron mal. ‘Eres como una mujer diez años mayor’. Yo estaba sorprendida, luego dijo: ‘Pero no te preocupes, me dedico a la fertilidad...’ Y yo estaba en shock”, expresó.

¿Cómo decidió salir embarazada Verónica Linares?

La presentadora de América noticias aseveró que fue hasta los 30 años que no pensaba en ser mamá; sin embargo, al conocer los resultados médicos negativos, decidió conversar el tema de tener hijos con su pareja, Alfredo Rivero. “No se lo iba a ‘chantar’, tenía que contarle... Entonces le dije y me respondió: ‘Ay, claro, sí’. Y al mes salí embarazada”, enfatizó.

Verónica Linares conmueve a seguidores tierna fotografía junto a su hija

El pasado 11 de setiembre, Verónica Linares habló sobre la maternidad, a través de una fotografía publica en Instagram. “¡Este tbt me encanta! Estoy despeinada, en bata, doblada en dos, pero feliz y dándole de lactar a Antonia. Con Fabio tuve que cortarme la leche por una alergia y tenía mucho miedo que pasara lo mismo”, compartió.