Verónica Linares sobre por qué no se ha casado: “Nadie me quiere hacer canje”

En la última edición del programa Estás en todas, la conductora Natalie Vértiz visitó la casa de su compañera de canal Verónica Linares para que le cuente algunos detalles de su vida como la maternidad, la relación que tiene con el padre de sus hijos y la razón por la que no ha contraído matrimonio.

La entrevista inició cuando Verónica narró que en la consulta ginecológica en la que se enteró que iba a ser mamá, notó que nunca había pensado en esa fase de su vida. “No podía creer lo que me estaba diciendo, salí, no le hice caso pero estaba impactada, nunca había pensando en el tema de la maternidad, pero en ese momento sentí que quizá no iba ser mamá, no sabía si quería o no… tenía dos años con Alfredo”, dijo.

También comentó que tener a su bebé fue una decisión que tomó junto a su pareja porque ella no estaba tan segura, ya que entonces tenía otros planes. En ese momento, Natalie la interrumpió y le hizo hincapié en que no está casada. “Hasta ahora no estamos casados, es que nadie me quiere hacer el canje”, apuntó la periodista, y desató la risa entre ambas.

Veronica Linares celebra el triunfo de Perú

La conductora de América noticias, Veronica Linares, al igual que otros personajes conocidos, celebraron el triunfo de la selección peruana ante el conjunto venezolano.

La periodista compartió en sus redes sociales una imagen en la que se ve la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas, en la que Perú aparece en el cuarto lugar empatado con la selección de Colombia. “Ahora, disfrutemos esta tabla... no importa cuánto”, dice en la leyenda.

Veronica Linares denunció robo de su celular

Veronica Linares asombró a todos sus seguidores al contar que había sido víctima de un robo dentro de un supermercado. El insólito hecho no pasó a mayores y tampoco tuvo daños físicos que lamentar.

EN su cuents oficial de Twitter, Veronica aseguró que “Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de Plaza vea. Bloqueé la línea de inmediato. En Movistar me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60!”.