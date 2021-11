Susy Díaz postularía a la alcaldía de Lima y saca la dieta de la alcaldesa

La política la persigue. La excongresista Susy Díaz sorprendió una vez más a sus fanáticos al anunciar que habría la posibilidad de que se presente a las elecciones para la alcaldía este 2022. Esto, luego de que un partido político le propusiera postular al sillón municipal. Sin embargo, cuenta que no ha aceptado aún por miedo a lo que pueda pasar terminando su periodo.

Dicha información la confirmó para las cámaras de Magaly TV, la firme, mientras caminaba por las calles de Lima saludando a sus fanáticos. Además, aprovechó para hacer reír a todos con sus reconocidas dietas que suele hacer de acuerdo al contexto de espectáculos que se va presentando.

De esa forma, confirmó Susy Dïaz: “Me han invitado, pero no quiero hacer la dieta de la alcaldesa, terminas tu periodo y te meten presa”. Asimismo, aseveró que está pensando en la posibilidad de postular a la alcaldía de Lima, a pesar de lo que pueda pasar después. Como era de esperarse, la mamá de Flor Polo recibió el cariño de su público por su popularidad.

Susy Díaz lanza la dieta de Luciana Fuster

La actriz Susy Díaz, quien es conocida por lanzar sus famosas dietas, se puso a la orden del día y anunció cual sería la nueva dieta de Luciana Fuster, que es: “La dieta de la Fuster, es más rápida que una custer”.

La inspiración nació desde que Luciana fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina con su compañero de Esto es guerra, Patricio Parodi, a pesar que ambos negaron su relación durante mucho tiempo.

Susy Díaz anuncia la dieta de Run Run

El zorro Run Run, quien fue conocido porque sus dueños lo compraron como un perro y resultó ser un animal salvaje, ha aparecido en la televisión de distintas formas durante estos días.

Ante ello, la popular Susy Díaz no fue ajena e inspirada en la historia del animal lanzó su nueva dieta conocida como la dieta de Run Run: “Dejo que me atrapes si me llevas a Tulum”.