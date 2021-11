Shawn Mendes habría provocado su separación de Camila Cabello

El 17 de noviembre, Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron al mundo que decidieron terminar su relación. Los jóvenes cantantes fueron pareja por más de dos años. Una fuente cercana a la cantante dio detalles de la separación al portal E! News. En ese sentido, comentó que el romance desapareció.

“La relación se estaba volviendo obsoleta y complaciente y decidieron que era mejor que fueran amigos”, precisó la fuente al medio de comunicación.

Camila Cabello fue captada llorando en setiembre de 2021. Foto: Backgrid

El fin del amor

Shawn Medes y Camila Cabello se conocieron en 2014, cuando la cantante estaba en una relación con Austin Mahone. Un año después, colaboraron en la canción “I know what you did last summer”, sencillo que llegó al número 1 en la lista Billboard 200.

En 2019, empezaron a haber rumores de un posible romance. En julio de ese año, los artistas compusieron y grabaron la exitosa canción “Señorita”. El videoclip mostró la eléctrica química entre ambos. Fue en setiembre cuando confirmaron su relación. En 2020, la pareja empezó a convivir durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

Shawn Mendes y Camila Cabello. (Instagram/Camila Cabello)

El último 17 de noviembre, ambos emitieron el mismo comunicado por Instagram revelando el fin de su relación.

“Hola, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, se puede leer en la publicación de la red social.

Camila Cabello puso fin a su romance con Shawn Mendes. Foto: Camila Cabello/Instagram.

Así se dio la ruptura entre Camila Cabello y Shawn Mendes

La fuente cercana a la exmiembro de Fifth harmony expresó que Shawn fue quien inició la discusión sobre la posibilidad de separarse de Camila Cabello. Reveló que la artista latina se encuentra “muy molesta por la ruptura”, pero que considera que fue lo mejor para ambos.

“Fue muy difícil durante unos días, pero ha pasado mucho tiempo con amigos y se ha mantenido ocupada”, dice la fuente sobre Camila. “Tiene un gran sistema de apoyo y ahora se siente renovada”, añadió.

Camila Cabello fue captada montando caballo en Los Ángeles después de anunciar su separación de Shawn Mendes. Foto: Backgrid