Selena Gómez lanza una plataforma centrada en la salud mental

Hace algún tiempo, Selena Gómez empezó a diversificar su trayectoria profesional más allá de cantar o actuar para convertirse en productora de la serie de Netflix Thirteen Reasons Why e incursionar en el mundo de la belleza con su línea Rare. En ese sentido, el jueves 18 de noviembre, la intérprete anunció un nuevo proyecto que ha creado en colaboración con su madre Mandy Teefey y Daniela Pierson, que será lanzado en febrero del año próximo.

Selena Gómez fue diagnosticada con trastorno bipolar hace un par de años, lo cual despertó en ella el interés en concientizar sobre la salud mental y ayudar a personas a poder sobrellevar sus problemas emocionales y enfermedades mentales.

Selena Gómez anuncia el lanzamiento de Wondermind

La actriz, de 28 años, dio a conocer el lanzamiento de Wondermind por medio de un artículo especial y portada de la revista Entrepreneur.

“La salud mental es un buen negocio”, dice en la presentación de la publicación sobre el proyecto de la intérprete de “The heart wants what it wants”.

“La salud mental es algo que está muy cerca de mi corazón. Es muy importante tener lugares donde las personas puedan reunirse y comprender que no están solos en su viaje de aptitud mental”, escribió Selena Gomez en la descripción de una fotografía que colgó en su cuenta de Instagram. En la imagen, que es la portada de Entrepreneur, aparece ella acompañada de Mandy Teefeey y Daniela Pierson.

Selena Gómez anuncia proyecto de salud mental que estará a disposición de usuarios en febrero del 2022. Foto: Selena Gómez/Instagram

¿Qué contendrá Wondermid y cuál es su objetivo?

La plataforma Wondermid ofrecerá un contenido muy variado que abarcará podcasts, artículos y entrevistas para crear un espacio en el que se pueda establecer una conversación sobre cualquier tipo de problema relacionado con la salud mental. Además, propondrá ejercicios de meditación guiados y tendrá productos que se podrán comprar.

El objetivo de la plataforma es ayudar a los usuarios a establecer una rutina diaria que les permita comprender mejor su mente con las herramientas adecuadas y el apoyo de una comunidad a su alrededor , donde podrán encontrar a otras personas que estén lidiando con una situación similar o emociones parecidas a las suyas.

Selena Gómez padeció lupus desde el 2015. Foto: El Tiempo

Tras ser diagnosticada con lupus, Selena sufrió ataques de pánico como resultado de su enfermedad y también tuvo que luchar contra la ansiedad y la depresión por el encierro durante la pandemia de la COVID-19, lo que la llevó a crear Wondermind.