Salma Hayek recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El viernes 19 de noviembre, la actriz mexicana Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, en Los Ángeles, California. Dedicó el momento a sus seguidores, quienes la han apoyado durante toda su carrera para alcanzar el reconocimiento internacional que ahora tiene.

La ceremonia de conmemoración de Salma Hayek

La actriz latinoamericana fue acompañada por su viejo amigo Adam Sandler y la directora de Eternals, Chloé Zhao. También estuvo presente el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. A la ceremonia acudieron muchos seguidores de la actriz de raíces hispanas, para apoyarla en su conmemoración en Hollywood Boulevard.

Sandler, quien ha actuado como el esposo de Hayek en las dos entregas de Son como niños, dio un discurso resaltando la trayectoria de su amiga.

“Salma, siempre has sido la mejor” , dijo Sandler. “En mi familia siempre te hemos amado. Estoy tan feliz de que aceptaras actuar en Son como niños porque pudimos acercarnos, y nuestras familias también. Mi esposa e hijos te aman. Disfruta de esta noche”.

El discurso de agradecimiento de Salma Hayek

La actriz se dirigió a los presentes en la ceremonia, así como a sus fanáticos. Contó lo que significa la estrella para ella, dando detalles sobre su largo camino en Hollywood para llegar al éxito que ahora tiene.

“Es, por supuesto, un gran honor, pero esta noche para mí también es muy sanadora”, dijo la actriz. Contó que, dos años después de mudarse a los Estados Unidos, fue atacada en Hollywood Boulevard mientras paseaba con amigos mexicanos.

Explicó que fue acosada por una persona, quien luego la persiguió con un cuchillo, intentando apuñalarla. A pesar de que pidieron ayuda, no la recibieron y tuvieron que enfrentarse al agresor.

“Cada vez que pensaba en Hollywood Boulevard esto es lo que recordaba. Cuando regresé a casa esa noche me dije ‘¿qué hago acá? Nadie me quiere’” , expresó Salma emocionalmente.

Contó también que fue víctima de racismo en varias ocasiones. Una vez fue agredida en el cine, donde un extraño le dijo que regrese a su país y no se sentara cerca. Además, muchos estudios le cerraron las puertas, recomendándole que vuelva a México.

“Los estudios me decían ‘¿por qué no vuelves a hacer telenovelas? Nunca encontrarás un trabajo acá'. Por supuesto, esta noche casi me matan. Me quedé por el amor al cine”.

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EE. UU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron valor”.

Cerró su discurso con un mensaje alentador para las personas que aspiran a ser actores. “Si crees que no eres bueno, como yo pensé, hazte bueno”.