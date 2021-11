¿Quién es Alfredo Zambrano, el abogado que estuvo involucrado con Giuliana Rengifo?

Magaly Medina contrajo matrimonio con Alfredo Zambrano en el año 2016, en una pequeña ceremonia adonde solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja. Al parecer, todo va bien en la relación entre ambos, ya que la conductora de espectáculos asegura que no le afecta las indirectas de Giuliana Rengifo, quien señaló que fue pareja del notario.

Hace unos días, la cantante apareció en América hoy, donde detalló haber terminado una relación porque su entonces pareja cantaba como Pavarotti y eso a ella no le agradaba. En el 2016, al abogado y la cumbiambera fueron relacionados, pero nunca se confirmó dicho rumor. Sin embargo, fue la misma artista quien informó sobre su pasado amoroso con el ahora esposo de la presentadora de televisión.

Si bien es cierto que en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el notario Alfredo Zambrano, se muy poco se conoce del profesional en leyes. Por eso, aquí te contamos a qué se dedica el esposo de Magaly Medina.

Alfredo Zambrano y Magaly Medina contrajeron matrimonio en el 2016. Foto: Magaly Medina/Instagram.

¿Quién es Alfredo Zambrano?

Alfredo Zambrano es un notario graduado de la Universidad San Martín de Porres, aficionado a la música, ya que pertenece a la tuna de su casa de estudios, donde cursó la carrera de Derecho y en la que, cada vez que hay oportunidad, no duda en llevar a cabo una presentación.

El profesional en leyes estuvo casado con su compañera de universidad Claudia Almenara, con quien tuvo dos hijas. Al parecer, el matrimonio no terminó muy bien, porque el notario recibió una demanda por alimentos.

La relación amorosa entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Magaly Medina contó que, tras salir de prisión, su productor y mejor amigo, Ney Guerrero, la invitó a un restaurante, donde conoció a Alfredo Zambrano. Además, en ese momento, se enteró que el notario le había enviado un ramo de flores cuando dejó la cárcel.

Ambos empezaron a salir y tras unos meses, Zambrano le dio su primer beso; no obstante, Magaly dejó de frecuentarlo. Luego, el notario le envió un presente y la conductora lo llamó para agradecerle y ambos decidieron retomar sus salidas. Sin embargo, en un viaje a Miami, la pareja decidió dar el siguiente paso y entablar una relación amorosa.

Magaly Medina asegura no afectarle la indirectas de Giuliana Rengifo sobre su relación con Alfredo Zambrano en el pasado. Foto: Magaly Medina/Instagram.

¿Por qué se le relaciona a Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo?

Durante una entrevista con el programa Amor y fuego, Giuliana Rengifo reveló haber mantenido una relación con el notario por poco tiempo cuando estaba separado de Magaly Medina. En el 2015, se rumoreó que entre la cantante y Zambrano había un romance, ya que en ese entonces la periodista y el abogado atravesaban una crisis en su relación sentimental. Tras seis años, la cumbiambera decidió romper su silencio y narró en televisión el corto romance.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más. (...) Fueron tan pocas las veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”, manifestó.