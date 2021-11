¿Qué le pasó a Flavia Laos y qué es de su vida tras su separación de Patricio Parodi?

Flavia Laos y Patricio Parodi conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula peruana; sin embargo, después de casi tres años, ambos decidieron ponerle punto final a su historia de amor y tomaron rumbos separados. Tras la ruptura, el chico reality fue vinculado a Luciana Fuster y recientemente protagonizó con ella un ampay de Magaly TV, la firme, pero ¿qué fue de la vida de la actriz?

Luego de la separación, la artista de 24 años decidió dejar su vida sentimental en un segundo plano y enfocarse en sus proyectos laborales, entre ellos destacan la venta de su marca de ropa y la difusión de su emprendimiento Comunidad Fit, pero eso no es todo. A continuación te contamos todos los detalles de lo que ha estado haciendo la también influencer en los últimos meses.

¿Qué pasó con Flavia Laos y Patricio Parodi?

A mediados de agosto, Flavia Laos y Patricio Parodi confirmaron que terminaron su romance de casi tres años. “Estamos solteros, confirmadísimo. Cada uno por su lado”, manifestó la actriz. En tanto, su exenamorado señaló: “Lo que se ve no se pregunta. A Flavia la respeto mucho, la estimo bastante. Nosotros hemos tomado la decisión de separarnos hace buen tiempo”.

Flavia Laos y Patricio Parodi terminan su romance. Foto: composición/ La República

Flavia Laos rechaza a La academia de Esto es guerra

Después de culminar su historia de amor con el ‘Pato’ Parodi, Flavia Laos recibió una propuesta para ingresar a La academia de Esto es guerra, pero la rechazó. Ella misma reveló este suceso durante una entrevista que ofreció para el programa En boca de todos en septiembre último.

“Ya me llamó (el productor), fue el miércoles en el (baby) shower de Ivana. La verdad es que yo no planeo ingresar ahí porque yo tengo planeado ahorita viajar. No podría estar en La academia”, precisó la también cantante.

Flavia Laos pudo volver a EEG para integrar La Academia. Foto: Twitter EEG

Flavia Laos aspira a trabajar en Netflix

Adicionalmente, Flavia Laos confesó que se proyecta a trabajar pronto en Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial. “Yo me veo viviendo en Estados Unidos. Todavía sin hijos, probablemente comprometida, podría ser, todavía no casada, y en Netflix, lo decreto”, aseveró.

Para sorpresa de muchos, la actriz aseguró que desde su ruptura con Patricio Parodi le empezaron a llegar varias propuestas laborales en el extranjero, aunque no detalló cuáles.

PUEDES VER: Flavia Laos fue sorprendida con ramo de rosas de un admirador secreto

Flavia Laos trabaja junto a Patricio Parodi

A pesar de haberse separado, Flavia Laos y Patricio Parodi aseguraron que continuaban llevando una relación cordial. Ello quedó comprobado cuando el chico reality apoyó a su expareja a promocionar su emprendimiento Comunidad Fit. Además, grabaron un divertido Tiktok, demostrando así que había una gran amistad entre ambos.

Flavia Laos considera abrir su OnlyFans

A inicios de octubre, Flavia Laos dejó abierta la posibilidad de unirse a OnlyFans y confesó que es una gran fan de las Kardashian durante una entrevista para el canal de YouTube de Francisco Sierralta.

“Quiero ser como ellas, son mi modelo a seguir, son unas regias, hacen negocio y son millonarias. Son cracks, ahí donde las ven que se arreglan, no son nada huecas, piensan bastante, tienen bastante visión”, comentó.

La joven influencer contó que admira a las Kardashian. Foto: Instagram / Flavia Laos

Flavia Laos incómoda por presunto romance de Patricio Parodi y Luciana Fuster

Días después, Flavia Laos opinó sobre un posible romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster tras que el chico reality fuese captado con una joven muy parecida a la influencer.

“Yo creo que la vida da 1.000 vueltas y no estaría bien hacer algo así”, acotó. “Él la jalaba a la radio, la jalaba al canal, sería raro que de la nada nazca algo. Si te gusta alguien, como que le echas lente hace tiempo. Me lo recontra negó, me dijo que nada que ver, que no hay forma”, añadió.

De esta manera, Laos dejó claro que no estaría de acuerdo con una relación sentimental entre los integrantes de Esto es guerra.