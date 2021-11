Olga Zumarán venció el cáncer luego de haberse extirpado el útero

Olga Zumarán está muy contenta luego de revelar que venció al cáncer gracias a un procedimiento quirúrgico donde se le retiró el útero; en ese sentido, el carcinoma encontrado en esa zona ya no pondrá en riesgo su vida. Esto fue parte del tratamiento que decidió llevar la actriz en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati tras enterarse que tenía cáncer de cuello uterino.

“Familia, amigos y mis tan queridos seguidores. Les escribo muy emocionada y con el corazón desbordado de amor porque mi cirugía fue un éxito y hoy, a menos de dos semanas de operada, puedo estar de pie, con los puntos retirados, pero muy orgullosa de decir que vencí al cáncer” , sostuvo en su cuenta de Instagram.

La ex reina de belleza manifestó su agradecimiento a los doctores que en todo momento estuvieron a su lado brindándole su apoyo. “Ayer, en mi chequeo posoperatorio me dieron la grandiosa noticia que mi biopsia salió perfecta y no necesitaré quimioterapia ni radioterapias. Esto solo puedo debérselo al presidente de @essaludperu Mario Carhuapoma, y a los doctores Enrique Vidal Olcese y Mario Gamarra”, expresó.

Olga Zumarán agradeció apoyo de médicos tras vencer el cáncer. Foto: Olga Zumarán/Instagram.

Olga Zumarán hace un pedido a todos sus seguidores

La modelo Olga Zumarán invocó a sus seguidores de las redes sociales a realizarse chequeos preventivos, ya que es la única manera de frenar este tipo de enfermedades. “Quiero invocar a las mujeres y hombres a que todos los años se hagan sus chequeos, porque creo que todas las enfermedades, cuando las agarramos en un primer estado o primera fase se pueden solucionar y si es más avanzado, hay que confiar primero en Dios y luego en la mano de los médicos”, relató.

Olga Zumarán cuenta detalles de su cáncer de cuello uterino. Foto: Olga Zumarán/Instagram.

Olga Zumarán no se dio por vencida ante el cáncer de cuello uterino

El último 1 de octubre, Olga Zumarán envió un mensaje a través de sus redes sociales para contar que había iniciado un tratamiento contra el cáncer. “Esta batalla la voy a ganar, y tengo buenos aliados. Falta poco para que me programen mi histerectomía y radioterapias, para vencer esta cruda enfermedad y salir mucho más fuerte que hace unos meses”, aseveró.