Milena Zárate sobre los ‘sugar daddy’: “Prefiero el camino difícil del trabajo”

La colombiana Milena Zárate habló con el diario Trome sobre cómo lleva su vida amorosa y la cantidad de propuestas que le hacen. Esto tras estar varios meses soltera desde de su ruptura con el futbolista Tito Barrera. La también actriz dio detalles sobre su vida privada. Además, aclaró cómo es que está preparando su retorno a los escenarios.

“Ahora que estoy soltera aparecen por todos lados, la gente me tira maicito (risas) es gracioso, todos los gallinazos se aparecen, pero sinceramente no tengo ganas de salir con nadie, quiero estar soltera, es más, me siento muy cómoda como estoy”, indicó en la entrevista. Asimismo, confirmó que no tiene ninguna relación: “Solterita, pero nunca sola. Tampoco hay que perder el training, nunca tanto”.

Por otro lado, Milena Zárate contó que lo que siente ahora no es permanente. “No estoy decepcionada, las cosas sucedieron así y listo, yo he volteado la página hace tiempo, ya no me acuerdo. Tampoco quiero estar arrastrando cosas negativas, yo miro para adelante y espero las cosas buenas de la vida”, detalló.

De esa forma, la bailarina deslindó de cualquier romance. “Por ahora no tengo tiempo para nada, estoy a full con mi trabajo, con mi ‘gorda’ (su hija) y ensayando para retomar los shows presenciales con mi orquesta; así que sería hacerle un daño a alguien porque para que una relación funcione debes tener tiempo, y es lo menos que tengo en estos días”, enfatizó.

Al ser consultada si se le apareció algún ‘sugar daddy’, Milena Zárate comentó: “Hay de todo, he recibido invitaciones, propuestas, pero eso del ‘sugar daddy’ no va conmigo. Soy una mujer libre e independiente, no entra en mi cabecita estar dependiendo de algún viejo o loco, prefiero el camino difícil del trabajo, del sacrificio pero es una gran satisfacción alcanzar tus logros y saber que es tuyo, sin deberle nada a nadie”.

Por último, habló de su regreso a los escenarios con algunos bailarines que conoció en Reinas del show. “Ya estoy por regresar a los shows presenciales, estoy ensayando fuerte y con mi tema ‘Endúlzame’. Espero el próximo año regresar a los estudios de grabación para lanzar nuevos temas, pues ahora que la pandemia se está controlando ya podemos salir a los escenarios para hacer bailar al público y divertirnos”.

