Mario Irivarren sobre su mamá Marcela: “Siempre hemos estado juntos, sigo viviendo con ella”

Mario Irivarren y su madre, Marcela, participarán en la nueva edición del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, de América TV. Sus contrincantes serán la actriz Fiorella Cayo y su hijo Facundo.

Durante una entrevista con el diario Trome, el chico reality comentó los detalles de lo que será su participación en el programa conducido por Ethel Pozo, pero también aprovechó para contar detalles de su relación con la bailarina Vania Bludau.

“La pasé muy bien al lado de mi mamá, es la primera vez que voy al programa con ella y fue una gran experiencia. Yo soy muy bueno para seguir instrucciones, pero también soy renegón , y ese día en la cocina estaba renegando porque no me salían algunas cosas como quería, pero, al final, mi plato me quedó bastante rico”, dijo el ‘guerrero’.

Mario Irivarren está agradecido de tener a su madre en su vida. Foto: Mi mamá cocina mejor que la tuya/ Captura.

Asimismo, expresó la buena sazón que tiene su madre y que realmente a él no le fascina cocinar pero, si no le queda de otra, pone todo el esmero en ello. “Cuando entro a la cocina, tengo la capacidad y habilidad de cocinar rico”, detalló.

En ese sentido, precisó que su relación con su mamá es cercana y tienen “una buena química”. “ Es una gran madre y siempre ha estado conmigo cuando la necesito. Tengo la fortuna de haber sido bendecido con una mamá como ella, hasta el día de hoy, mi mamá y yo siempre hemos estado juntos, y sigo viviendo con ella”, manifestó Irivarren.

La complicidad que tiene con Vania Bludau

Mario Irivarren y Vania Bludau empezaron su relación en diciembre del 2020 y desde ese momento, no han dejado de mostrarse cariñosos y enamorados en sus redes sociales creando divertidos Tik Toks. Durante la entrevista, el influencer afirmó que logró ganarse su corazón gracias a su carisma.

“La conquisté con mi carisma y encanto. A mí nunca me han conquistado por el estómago, pero me considero un chico fácil de conquistar” , reveló Mario. Asimismo, señaló que ambos tienen un alma libre y les gusta tener un espacio para ellos solos, ya que ahora Vania se encuentra en un viaje al interior del país.

Vania Bludau se muestra muy enamorada de Mario Irivarren. Foto: Instagram

“Vania es una mujer independiente y empoderada, tiene todo el derecho de disfrutar la vida y aprovechar su tiempo . Lamentablemente, yo no puedo viajar tanto como ella por mis horarios en el programa. Si tuviera la oportunidad, viajaría más que Vania”, dijo el chico reality. También, declaró que su pareja no tiene planeado viajar a Miami al tener ofertas de trabajo en el país.

PUEDES VER: Vania Bludau revela que no quería tener una relación con Mario Irivarren

Sin embargo, el núcleo de la complicidad que mantiene la pareja se debe a que antes de ser enamorados fueron amigos por 10 años y por ello se sienten cómodos de hacerse bromas en las redes sociales. “Vania y yo tenemos una amistad, tenemos una relación basada en la confianza y respeto”, dijo Mario Irivarren.

Mario Irivarren sorprendido con la presentación de Elías Montalvo en El artista del año

El ‘guerrero’ está feliz de que su compañero Elías Montalvo esté desarrollándose en una nueva faceta y en un programa con gran acogida por el público, siendo El artista del año. Además, comentó haber quedado sorprendido de su talento cuando se presentó en la gala de estreno.

Elías Montalvo formó parte de reconocido de tecnocumbia cuando era más joven. Foto: composición/Difusión