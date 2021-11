Giuliana Rengifo advierte a Alfredo Zambrano si niega su relación: “Tengo un ‘as’ bajo la manga”

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo le hizo una advertencia a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, luego de que la conductora de Magaly TV, la firme anunciara una entrevista con él para el programa Día D. La artista se muestra dispuesta a lanzar una prueba ‘bomba’ que encendería más el escándalo acerca de su vínculo con el notario.

Asegura que si Alfredo Zambrano niega la relación que tuvieron en el 2015, ella sacará a la luz un posible testimonio de lo que ocurrió entre ellos.

“ Si me niega yo me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices (...) Tengo testigos y mi palabra ”, expresó la exintegrante de Agua bella para Trome.

Giuliana Rengifo habló de su romance con Alfredo Zambrano. Foto: Composición / Instagram

Culpa a Alfredo Zambrano

Según Giuliana Rengifo, el notario sería el culpable del escándalo mediático, pues argumenta que él debería contar la verdad de su romance para terminar con los rumores.

“ El que debería dar la cara, aceptar y decir: ‘Sí tuve una relación, fue corta, me gustaba, la traté como una reina’, es él y asunto arreglado . Lo hecho, hecho está, solo le pido que pare con sus indirectas”, agregó.

Giuliana Rengifo habla de la relación que tuvo con Alfredo Zambrano

Negó que la relación que mantuvo con Alfredo Zambrano haya sido producto de un pasatiempo. “Yo me hago respetar y decido con quién estar y con quién no. A mí no me toman como juego porque nosotras sabemos perfectamente cuándo nos toman como un vacilón”, sostuvo

Se refirió a Magaly Medina. “Sé lo que valgo, así no sea millonaria como ella tengo valores y no destruyo hogares. Soy Giuliana Rengifo, sola me hice, sin fregar a nadie. No tengo vicios, tengo una vida tranquila y no me avergüenzo de nada”, sentenció.