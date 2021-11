Magaly Medina anuncia entrevista con Alfredo Zambrano: “Tampoco le gusta que lo embarren”

En medio de las polémicas declaraciones de Giuliana Rengifo, la conductora Magaly Medina anunció que ella y su esposo Alfredo Zambrano le responderán a la cantante de cumbia en una entrevista para el programa dominical Día D. Según comentó la presentadora de Magaly TV, la firme, el notario ha decidido contar su verdad, debido a que no le gusta que lo “embarren”.

Reveló que en la entrevista también contarán detalles sobre su quinto aniversario de bodas. “Hoy en la mañana mi esposo y yo dimos una larga entrevista en mi casa. En unos días cumplimos cinco años de casados. ¿Quién lo diría? Apostaban algunos que un mes, pero vamos cinco años”, expresó.

“ Mi esposo estaba de buen talante, no le gustan las entrevistas y tampoco le gusta que le embarren, ¿no? Ya van a enterarse después ”, agregó la figura de ATV.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre Alfredo Zambrano?

Hace unos días, Giuliana Rengifo se presentó en Amor y fuego para afirmar que mantuvo una relación amorosa con Alfredo Zambrano en 2015, cuando el notario atravesaba su primera separación de Magaly Medina.

La cantante de cumbia mencionó que visitó varias veces la casa de La Molina, donde actualmente vive la pareja de esposos. Aseguró que su romance duró un mes y medio y que no estuvo enamorada de él.

Magaly Medina niega indirectas a Giuliana Rengifo

La figura de ATV negó haberle lanzado indirectas a Giuliana Rengifo por sus declaraciones sobre Alfredo Zambrano. “Resulta que ahora todo lo que digo A, B o Z son indirectas, no ves que andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado. La gente anda bien loca, ahora dicen que también hago lenguaje de señas, me interpretan ahora”, expresó.