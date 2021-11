Lady Gaga: la frase “Padre, hijo y la casa de Gucci” fue improvisada por la actriz

Lady Gaga sigue promocionando su última cinta House of gucci, la cual se estrena el 24 de noviembre pero ya está dando de qué hablar. Según la actriz y cantante, la icónica frase “Padre, hijo y la casa de Gucci”, mientras hacían la señal de la cruz, fue parte de la improvisación que empleó para darle vida a su personaje.

¿Qué más dijo Lady Gaga a la revista Variety?

Esta fue una sugerencia de Gaga para la película. “Lo haría en el tráiler todo el tiempo. Lo estaba haciendo en el tráiler y luego algo sobre esa escena cuando lo estábamos haciendo se sintió bien. Lo hicimos, y es un testimonio de Ridley Scott como director porque usa las cosas. Utiliza la creatividad. Él usa el amor“, le dijo la cantante a Marc Malkin, durante la noche del pasado jueves 18 de noviembre en el estreno de la película en Los Ángeles en el Museo de la Academia de Cinematografía.

Para la compositora, la parte más desafiante fue interpretar a un asesino. Según ella, después de mucha investigación, entendió cuál fue el error y trauma que llevó a Patrizia Gucci a cometer el asesinato del que se arrepiente.

“Entonces, cuando veas House of gucci, no verás una película sobre una asesina sexy y buscadora de oro, verás a una mujer real enamorarse y desmoronarse. No puedo esperar a que la gente vaya a los cines y vea esta película porque es muy divertida. Parece que va a ser realmente dramático. Lo es, pero es dramático, divertido y cómico”, finalizó.

Además, el guionista Roberto Bentivegna también comentó sobre el trabajo de la cantante, más allá de su labor enfrente de las cámaras:

“Esa era Gaga, la improvisadora en el trabajo. Es icónico. Increíble. Hubo tantas improvisaciones geniales que no lograron el corte. Ciertamente fue genial. Simplemente se lo pasaron muy bien haciendo riffs. Creo que algunos escritores pueden sentir que sus palabras son preciosas y que todo debe ser respetado, pero para mí fue una alegría. Era como si lo estuvieran sintiendo. Es como música. Es como si estuvieran improvisando y la melodía los llevara a esta increíble improvisación. Me sentí muy halagado de que tuvieran ganas de hacer eso“.

Lady Gaga afirma haber vomitado durante la grabación de la película

En declaraciones para The Hollywood Reporter, la cantante reveló que se se levantaba a las 3.00 a. m. para comenzar su transformación física. Este proceso de maquillaje y caracterización constaba de una prótesis facial y pelucas. “Te despiertas, vomitas, vas al set y vomitas de nuevo”, comentó.