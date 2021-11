Karol G cuenta cómo se enteró que ganó un Grammy

Los artistas colombianos dieron de qué hablar en la premiación de los Latin Grammy debido a que fueron los más galardonados en la ceremonia, empezando por Camilo Echeverry, quien se llevó nada menos que cuatro premios a casa. Asimismo, la cantante de género urbano Karol G se llevó una gran sorpresa cuando anunciaron su premiación en la categoría de mejor interpretación de reguetón, además de ser la única mujer nominada en esa lista.

Karol G estaba a segundos de interpretar el tema “Bichota” en medio del Bichota Tour en Nueva York cuando recibió la magnífica noticia.

Karol G revela cómo se enteró que ganó un Grammy

La manera en la que Karol G se enteró de que había sido galardonada en los Latin Grammy se produjo de una forma bastante particular y que aseguró nunca se olvidaría. Es así que, la intérprete de “Tusa” decidió compartir dicha anécdota con sus más de 50 millones de seguidores en Instagram.

Karol G se encontraba a más de 4.000 kilómetros de distancia, dentro del mismo país, mientras era declarada ganadora de uno de los premios más importantes de la música latina.

“ Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de “Bichota”, y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa ”, dijo a su público.

Terminada su presentación, la artista se reunió con su equipo de bailarines y allegados. Se mostró bastante emocionada y en un éxtasis total. Instalados en el camerino, Karol bailó y cantó el tema “Bichota” a modo de celebración mientras el resto de los presentes aplaudía su reconocimiento.

Karol G suspende cuatro conciertos de su gira en Estados Unidos

Tras más de un año y medio alejada de los escenarios, Karol G se encuentra en medio de una gira que alberga varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, la popular ‘Bichota’ publicó la semana pasada un extenso mensaje en sus historias de Instagram, dando a conocer que cuatro de sus shows en EE.UU debían ser postergados por “motivos de fuerza mayor”.

“ Por motivos de fuerza mayor debimos posponer cuatro de los shows de la gira que estaban completamente sold out (vendidos) para el próximo mes (Houston, Dallas, Chicago, Boston). Me rompe el corazón dar esta noticia porque sé de los esfuerzos que debe hacer cada uno para lograr estar en el concierto y porque también estoy loca por compartir con ustedes”, inició.

Mensaje de Karol G donde comunica que 4 de sus shows se deberán postergar.

La intérprete de “Sejodioto” lamentó la postergación de los show musicales, pero dijo que se reprogramarían para diciembre.