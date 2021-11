Leslie Shaw estrena nuevo sencillo “No olvido”, su primer experimento con el electro house

La cantautora peruana Leslie Shaw dio un nuevo paso en su carrera musical con el estreno de “No olvido”, tema que llega cinco meses después de su éxito “La culpa”, realizado en colaboración con Jacob Forever y Mr Vla.

El videoclip de la última producción de la artista de 33 años vio la luz en YouTube el último 18 de noviembre. La producción supera las 20.975 visualizaciones en sus dos primeros días.

“No olvido” de Leslie Shaw

La letra de “No olvido” es una colaboración entre Leslie Shaw y el reggaetonero puertorriqueño Juan José Calderón Aponte, mejor conocido como Yozuel.

Producido por el puertorriqueño Yondoe, el videoclip de la canción fue grabado en Estados Unidos bajo la dirección y realización de Ignacio Ugarteche y Sabrina Franco.

Leslie Shaw experimenta con el electro house

Horas antes del estreno de “No olvido”, Leslie Shaw reveló, en una transmisión en Instagram, que esta canción y todas las que vendrán surgen de un replanteamiento sobre su música que hizo cuando comenzó la pandemia del coronavirus (COVID-19) en 2020.

“ Me hice muchas preguntas y me replanteé absolutamente todo el concepto de mi música, qué quería hacer, con quiénes quería trabajar ”, indicó. “Estaba muy asustada de las decisiones que estaba tomando para mi música y mi vida y ahora me siento feliz por haberlas tomado”, agregó.

En esa línea, Leslie Shaw aseguró que “No olvido” es un nuevo comienzo y se siente feliz por ello.