Joaquin Phoenix y Rooney Mara piden a las personas que adopten pavos en lugar de comérselos

Los protagonistas del Joker (2019) y The girl with the dragon tattoo (2011), Joaquin Phoenix y Rooney Mara, hicieron una petición en la cual recomiendan a sus seguidores adoptar pavos en lugar de incluirlos como parte de la cena del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day, en inglés) y Navidad.

La solicitud surge como consecuencia de una visita que las estrellas de Hollywood realizaron el último fin de semana al Farm Sanctuary, en Acton, California, un albergue para aves rescatadas.

El mensaje de Joaquin Phoenix y Rooney Mara

Joaquin Phoenix, de 47 años, y su prometida Rooney Mara, de 36, publicaron una declaración en conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram, el 18 de noviembre.

“ Los pavos son animales emocionales, inteligentes y sociales. Es escalofriante que más de 68 millones de pavos serán brutalmente sacrificados y comidos solo durante los meses de vacaciones”, indicaron.

17.11.2021 | Post de Joaquin Phoenix y Rooney Mara pidiendo no comer pavo. Foto: captura Rooney Mara/Instagram

Joaquin Phoenix y Rooney Mara contra el maltrato animal

En su comunicado, los actores de Don’t worry, he won’t get far on foot (2018) y María Magdalena (2018) resaltaron que al adoptar un pavo en lugar de comerlo, también significa una forma de protesta contra el maltrato animal.

“Al adoptar un pavo a través de Farm Sanctuary’s Adopt a Turkey Project, no solo está apoyando el rescate de animales atrapados en la brutal industria de las granjas industriales, sino que también está protestando por el trato inmoral de la agricultura animal a los trabajadores y su papel dominante en la aceleración de la crisis climática”, sostuvieron.