Haydeé Cáceres: “Yo no era muy cercana a la tecnología y ahora doy clases por Zoom”

La actriz Haydeé Cáceres está feliz por todos sus logros alcanzados a su edad y no duda en reconocer su trayectoria. En una conversación con el Trome, habló del premio que obtuvo en el Festival de cine de ciencia ficción de Australia por el protagónico que hizo en la película El corazón de la luna. Además, comentó cómo es que se ha adaptado a la nueva normalidad en estos tiempos.

La artista contó cómo llegó a protagonizar El corazón de la luna. “Aldo Salvini se comunicó conmigo y me dijo que quería que hiciera el papel de ‘M’ (la protagonista). Yo acepté encantada. Fue casi un mes de grabación hasta las 4 de la mañana”. Además, aseveró que su reacción al recibir un premio internacional fue “Alegría al máximo, grité: ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Nunca me pasó por la cabeza ganar este premio. Esto es un orgullo para mi país, quiero que afuera también conozcan al Perú, no solo por su gastronomía, sino también por su arte”.

Además, Haydeé Cáceres aseguró que desde muy niña le ha perdido el miedo a los retos. “Desde el colegio siempre asumía desafíos, me retaba a mí misma y lograba mis objetivos. A mí me gusta interpretar papeles difíciles, que tengan carnecita, que se puedan explotar”, dijo.

PUEDES VER: Los fantásticos días de Haydee Cáceres

Por otro lado, apuntó que al papel que le tiene más cariño es Segismundo en La vida es sueño porque “fue un gran reto interpretarlo”. Asimismo, recalcó que ella nunca se limita por tener la edad que tiene. “Es erróneo. Cumplí 74 años y tengo mucha vitalidad. Cuando uno tiene las ganas de salir adelante y cumplir sus sueños, lo hace sin importar la edad. Por ejemplo, yo no era muy cercana a la tecnología y ahora ya sé tomar fotos con el celular, doy clases por Zoom y hago mis propios videos (Cuentos inolvidables) para subirlos a YouTube”, detalló.

Finalmente, Haydeé Cáceres confirmó que a los artistas adultos no les brindan muchas oportunidades. “A muchos actores que son adultos mayores los dejan de lado, ya no los convocan para producciones o les dan pequeños papeles. Eso no me parece justo después de tantos años de experiencia y trayectoria. No debemos dejarlos en el olvido y la marginación. Nosotros hacemos un trabajo valioso, difundimos arte”.

¿Quién es Haydeé Cáceres, la actriz que ganó el Festival de Cine de Australia?

La primera actriz peruana Haydeé Cáceres fue condecorada en el Festival de ciencia ficción en Australia por su papel protagónico en la película peruana. Este logro no es nada más que una premiación más a su larga trayectoria en el mundo artístico que ha traspasado el territorio nacional al internacional.

La reconocida artista ha participado en innumerables producciones como La perricholi, Los de arriba y los de abajo, La paisana jacinta, Pobre diabla, Qué buena raza, Tormenta de pasiones, Chacalón, Camino a casa, Perú campeón, Al fondo hay sitio, Yo no me llamo Natasha, Mis tres Marías, El whatsApp de JB, En la piel de Alicia, Juliana, Asu mare 3, Contracorriente y muchísimos más.