Gustavo Adolfo Infante lanza crítica contra Yalitza Aparicio: “¿Qué tiene de actriz?”

Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Premio Oscar por su actuación en la película Roma (2019) de Alfonso Cuarón, ha sido objeto de una dura crítica de Gustavo Adolfo Infante durante la emisión del programa De primera mano, realizado el 17 de noviembre.

Las palabras del periodista de espectáculos se dieron mientras comentaban la inclusión de Carmen Salinas al Sindicato de Actores de Estados Unidos en julio, distinción que también recibió la intérprete de ascendencia mixteca.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Yalitza Aparicio?

A la mención de Yalitza Aparicio como parte del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que le permitiría emitir su voto para los Oscar, Gustavo Adolfo Infante la desconoció como actriz.

“¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’. ¿Dónde está la actuación? ”, preguntó.

Gustavo Adolfo Infante también criticó a la película Roma

Ahondando en su crítica personal sobre las dotes actorales de Yalitza Aparicio, Gustavo Adolfo Infante también dejó en claro que la cinta nominada a los Premios Oscar en 10 categorías, entre ellas mejor película, no le pareció tan interesante.