Giuliana Rengifo a Magaly Medina: “Soy parte del show que ella insulta”

Giuliana Rengifo sigue respondiendo fuerte y claro a las diferentes indirectas de Magaly Medina. De acuerdo a la cantante, la conductora usa su programa para enviarle dardos luego de haber confirmado que sí mantuvo una relación con Alfredo Zambrano. Además, la cumbiambera recalcó estar fastidiada con los constantes insultos de la periodista.

La exintegrante de Agua Bella comentó que la presentadora de espectáculos no acepta que ella estuvo con el notario por ser del mundo del espectáculo. “Porque ella es Magaly Medina y no soy de su estatus social, soy parte del show que ella insulta” , expresó para Trome.

“Sé lo que valgo, así no sea millonaria como ella, tengo valores y no destruyo hogares. Soy Giuliana Rengifo, sola me hice, sin fregar a nadie. No tengo vicios, tengo una vida tranquila y no me avergüenzo de nada” , agregó.

Giuliana Rengifo aseguró haber tenido una relación con Alfredo Zambrano

El pasado 16 de noviembre, durante una entrevista con Amor y fuego, Giuliana Rengifo contó que sí existió un romance con Alfredo Zambrano. “Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que la relación no daba para más. (...) fueron pocas las veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.

Magaly Medina responde a los comentarios de Giuliana Rengifo

Luego de las declaraciones de Giuliana Rengifo para el programa de Rodrigo González, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle a la cantante. “Resulta que ahora todo lo que digo son indirectas. Andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado. (...) Ahora he venido vestida de rojo, también indirecta, indirecta al toro. Esta nota no es una indirecta”, mencionó.