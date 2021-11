Esto es guerra: chicos reality se burlaron de la voz de Ducelia Echevarría con un pollo de hule

En la última edición de Esto es guerra, del viernes 19 de noviembre, Ducelia Echevarría vivió un incómodo momento a causa de sus compañeros en el programa. La chica reality tuvo que soportar en vivo las bromas sobre su voz y risa de parte de los guerreros, quienes usaron un pollo de hule para imitar a la modelo.

Todo sucedió en los primeros minutos de dar inicio al reality. La deportista pidió la palabra para expresar su incomodidad con la decisión del tribunal sobre lo que puede pasarle al equipo de los combatientes con quienes ha estado durante más de un año.

Tras escuchar las quejas de la modelo, los integrantes de ambos equipos le respondieron con burlas en base a su peculiar voz de grito de victoria. Para ello, los competidores habían llevado un muñeco de pollo para simular que se trataba de la influencer.

Johanna San Miguel defendió a Ducelia Echevarría

Todos los integrantes de Esto es guerra rompieron en carcajadas luego de la cruel broma de los guerreros. Frente a ese escenario, Johanna San Miguel salió a defender a la chica reality y lanzó al pollo al suelo.

Desde que inició el programa, Echevarría no lleva una buena relación con la mayoría de sus compañeros e incluso se llegó a pensar que existía rivalidad entre ella y Allison Pastor.

Ducelia Echevarría enfrenta a Allison Pastor

Hace unas semanas, Ducelia Echevarría protagonizó un fuerte enfrentamiento con Allison Pastor durante el programa de Esto es guerra, ya que esta última faltó al set de televisión porque había recibido la dosis contra la COVID-19. “Hoy me vacuné y no pensé que me iba a afectar mucho. Estoy un poquito bajoneada”, dijo. Ante ello, Echevarría arremetió. “Pero, Allison, esto es EEG, no El gran show. Tienes que adaptarte a las reglas. Si no puedes hacer nada, mejor vete a tu casa”