¿Cómo nació la rivalidad entre Mauri Stern y César Osorio, el Axl Rose de Yo soy?

Yo soy: grandes batallas internacional trajo de vuelta en la mesa del jurado a Mauri Stern, y en el escenario, a un imitador de Axl Rose que no es César Osorio, sino el paraguayo Alejandro Dagda. En una emisión del concurso, el productor mexicano lanzó un fuerte comentario contra el peruano. Lo minimizó y lo retó a participar.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver (...) Pero si quiere venir, que venga, es cosa de él, que se confió. A ver si quiere regresar”, dijo el jurado de Yo soy.

César Osorio no se quedó callado. El imitador usó las redes sociales para enviarle un mensaje. Lo llamó ‘tibio’ y puso una condición para presentarse en Yo soy: hacer un debate virtual y público con Mauri Stern.

En medio de esta polémica, te contamos la historia completa de cómo nació la rivalidad entre el exintegrante de Magneto y el Axl Rose peruano.

Mauri Stern y César Osorio se conocen en Yo soy, grandes batallas 2021

En febrero del 2021, el imitador peruano de Axl Rose, César Osorio, volvió al escenario de Yo soy después de muchos años de ausencia en la televisión. Su participación llamó la atención de muchos seguidores que esperaban con ansias que él levante la copa del concurso.

“Para empezar, me siento muy relacionado con Mauri Stern porque él ha sido muy directo. No podría destacar a ninguno de los consagrados, todos están al mismo nivel. Por lo menos tengo que pasar dos o tres galas. No me interesa ganar, pero sí me interesa ser mejor que antes”, expresó antes de presentarse en el programa.

Mauri Stern critica presentación de César Osorio

César Osorio retó a duelo de canto a Carlos Burga, imitador de José José, con el tema “You could be mine”. Luego de su participación, Mauri Stern lanzó una crítica.

“César, campeón, desde el primer día que me llamaron, en diciembre, tuve una gran ilusión y curiosidad de ti. El color de voz es algo que ya sabía que me iba a impresionar y lo lograste. Pero no sé qué está pasando en tu vida, son momentos muy particulares, pero no encontré en ti el fuego, la irreverencia, lo enigmático. Yo creo que el fuego está en un lugar que no llegó hoy y que creo que está dentro de ti”, dijo el jurado.

Mauri Stern y César Osorio. Foto: captura/Latina

Axl Rose peruano denuncia favoritismo en Yo soy

Tras ser eliminado por ‘José José’, el imitador peruano de Axl Rose denunció que existe favoritismo en Yo soy, debido a que su contrincante tendría un familiar trabajando en la producción del programa. Estas declaraciones no le gustaron a Mauri Stern, quien salió en defensa del participante Carlos Burga.

“Hay algo que tienen que entender. Yo no reté a Burga, yo reté a toda la producción. Él (José José) es el favorito. Que cosa menos ética, tener a tus familiares trabajando en la producción. La gente no sabe y debería de saberlo”, señaló César Osorio en ese entonces.

'José José’ derrotó a ‘Axl Rose’ en Yo soy, grandes batallas 2021. Foto: captura Instagram / Carlos Burga / César Osorio

Mauri Stern se pronuncia tras salida de ‘Axl Rose’

En medio de la polémica por las declaraciones de César Osorio, Mauri Stern lanzó un fuerte comentario en referencia a las personas que pierden una competencia.

“Aprendí con el tiempo. Es muy diferente cuando uno pierde por no estar en el momento a cuando alguien te gana. A veces uno pierde solo, punto final, let it go (déjalo ir). No (se debe) culpar a los otros”, dijo el mexicano en Instagram.

Mauri Stern llamó a César Osorio para hablar en transmisión en vivo

Debido a las críticas contra Yo soy, Mauri Stern hizo una transmisión en vivo en Instagram con varios imitadores del concurso. En un momento, decidió llamar a César Osorio para aclarar la polémica. Sin embargo, este no le respondió la llamada.

César Osorio y Mauri Stern se vuelven a enfrentar

Pese a que ya han pasado varios meses desde el último enfrentamiento, Mauri Stern y César Osorio vuelven a acaparar los medios de espectáculos.

En esta ocasión, el imitador peruano mostró un chat que mantuvo con el productor mexicano, donde le propone hacer un debate virtual. Pero el jurado de Yo soy lo rechazó.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza, que no estoy para tibios”, escribió el peruano en Facebook.