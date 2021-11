Carmen Salinas: médicos revelan qué sucederá si la actriz logra salir del coma

Carmen Salinas se encuentra en estado de coma desde hace 10 días tras sufrir un derrame cerebral mientras se encontraba en su residencia en la Ciudad de México. Pese a ello, su familia no pierde la esperanza de que la actriz se recupere. Ante el delicado cuadro que presenta, los médicos que la atienden han informado mediante un comunicado lo que sucedería si la destacada personalidad de la TV lograra salir de su diagnóstico.

Es así que, la familia de Carmen Salinas dio a conocer lo expresado por los médicos a través del último post publicado en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

“A través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”, se lee al inicio de la publicación.

La artista mexicana se encontraba rodando la telenovela Mi fortuna es amarte y la serie Ana cuando quedó delicada de salud, por lo tanto, con el reciente reporte se descarta que pueda cumplir con sus compromisos profesionales en un futuro muy cercano.

A través de un comunicado en las redes sociales, la familia de Carmen Salinas confirmó que la actriz no regresará a la telenovela donde laboró antes de caer en coma. Foto: Captura / Instagram

Amigos famosos de Carmen Salinas rezan por su salud

De igual manera, sus amigos y familiares cercanos continúan pidiendo oraciones por su pronta recuperación, agradeciendo las muestras de cariño y afecto que a través de redes sociales han podido transmitirle a una de las actrices más queridas de México.

“Seguimos orando por tu pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia”, se lee en el comunicado de la última publicación en el Instagram de Carmen Salinas.

Sobrino de Carmen Salinas dice que la actriz presenta ligera actividad cerebral

Luego de que se diera a conocer el último parte médico de los doctores que tratan a Carmen Salinas, Gustavo Briones, sobrino de la también productora indicó: “ Hay una actividad cerebral ligera, es lo que nos dice el doctor, que el cerebro no está muerto, porque ahí en algún medio se dijeron que tenía muerte cerebral irreversible, no, hay función en su cerebro ”.

Sobre la esperanza de vida de Salinas, Briones mencionó que los doctores se mantienen cautos y que prefieren esperar antes de dar un pronóstico. “Es esperar (...) El doctor me ha dicho: ‘Yo no soy de los doctores que te da esperanzas, porque no quiero que mañana me digas qué pasó, tú me dijiste que iba a pasar esto y no pasó’. Nada más dijo el doctor que sigamos esperando, mi tía le está echando ganas”, aseveró.