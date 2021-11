Billie Eilish, Paul Rudd y Charli XCX serán los invitados de Saturday Night Live en diciembre

Billie Eilish, Paul Rudd y Charli XCX son los invitados seleccionados para completar la alineación de artista que aparecerán en las próximas ediciones de Saturday Night Live (SNL) en diciembre, completando los dos últimos episodios de 2021.

¿Cuándo se presentará cada invitado en SNL?

Primero se presentará Eilish el 11 de diciembre. En esta oportunidad, la cantante se desempeñará como presentadora e invitada musical. Esta será la primera vez que se la artista será anfitriona en el show. Anteriormente, cantó durante el estreno de la temporada 45 en 2019, que fue presentado por Woody Harrelson.

Para cerrar SNL 2021, Rudd será el anfitrión de la edición del próximo 18 de diciembre con Charli XCX como invitada musical. Esta será la quinta vez que Rudd presenta el programa. Recordemos que Rudd aparece en la nueva serie de Apple + The Shrink Next Door y protagoniza la película Ghostbusters: Afterlife. Asimismo, Charli XCX lanzó recientemente el video de “New Shapes”, su colaboración con Caroline Polachek y Christine and the Queens.

Este fin de semana, Simu Liu será el anfitrión y Saweetie ayudará a cerrar la lista de noviembre de SNL con su presentación musical. Cabe mencionar que la rapera lanzó una serie de sencillos este año, incluido su éxito “Best Friend”, con Doja Cat, así como “Slow Clap”, con Gwen Stefani y “Fast (Motion)”.

Taylor Swift interpretó la versión de 10 minutos de “All too well” en Saturday Night Live

Taylor Swift se presentó en el show nocturno Saturday Night Live (SNL) para interpretar la versión de 10 minutos de su hit “All too well” el pasado sábado 13 de noviembre. Esta canción pertenece al álbum recién estrenado Red (Taylor’s version) y posee un videoclip oficial que fue publicado bajo el formato de cortometraje. La canción se ha hecho tendencia en las redes sociales por incluir material exclusivo que no se compartió cuando el disco salió en el 2012. En estas líneas, se relatan más detalles de la relación que tuvo la cantante con el actor Jake Gyllenhaal.