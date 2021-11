Youtuber de Exponiendo infieles Perú es insultado mientras grababa un nuevo episodio

El día de hoy, 19 de noviembre, un video llamó la atención de cibernautas y logró hacerse viral en poco tiempo. El protagonista del mismo es el youtuber Carlos Martos, mejor conocido como Pinky Show, quien adaptó la versión mexicana del programa Exponiendo infieles de Badabun, conducido por Lizbeth Rodríguez, y decidió realizar el mismo formato, pero aquí en Lima, Perú.

Durante una de las grabaciones para el segmento, el youtuber se encontraba en el corazón de La Plaza San Martín, en el Centro de Lima, intentando convencer a una pareja para que juegue a cambio de un monto de dinero, cuando de pronto un transeúnte que se encontraba entre el público no aguantó ver el espectáculo y empezó a reclamarle.

El ciudadano, sin temor alguno, lo acusó de aprovecharse de la necesidad de los jóvenes, a quienes -según él- Pinky Show los haría pelear a cambio de una cantidad de dinero mucho menor en comparación al monto que recibiría el youtuber por exponer la intimidad de las parejas seleccionadas.

PUEDES VER: Lizbeth Rodríguez explica su futuro laboral en Badabun

“Aprovecha la necesidad de la gente, vives de la desgracia de la gente, haces pelear a los jóvenes con tus maldades y todavía te las das de bacán . Estás denunciado y te botan de diferentes sitios del Perú”, dijo el ciudadano. Asimismo, lo llamó “sinvergüenza” por supuestamente vivir de la “desgracia de la gente” y le advirtió que viene siendo denunciado en las redes sociales.

“¡Escúchame, te van a denunciar penalmente! En las redes te están denunciando. Así que trabaja, no seas haragán, no vivas de eso. Trabaja, no te aproveches de la gente. No seas sinvergüenza”, añadió el transeúnte en el video.

La respuesta de Pinky show

El youtuber Carlos Martos se defendió acotando que en el Perú a las personas no nos gusta ver el progreso de los demás, y aseguró que su trabajo consiste en generar contenido para entretener al público.

Youtuber peruano es interceptado por transeúnte cuando grababa un nuevo episodio de Exponiendo infieles Perú. Foto: Pinky Show/Facebook.