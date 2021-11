Yahaira Plasencia se defiende de críticas tras su presentación en El artista del año: “No me afectan los comentarios”

En los últimos días, Yahaira Plasencia ha recibido duros comentarios en las redes sociales tras su debut en El artista del año, pues el tema de la respiración le jugó en su contra al tener que cantar y bailar al mismo tiempo. Incluso, Sergio George le recomendó trabajar en las técnicas de respiración y afinación, para que no sufra estos inconvenientes en futuras presentaciones.

Tras esto, la intérprete de “Cobarde” aseguró que está poniendo mucho empeño en sus ensayos para este sábado 20 de noviembre, donde contará con el refuerzo de Néstor Villanueva.

“Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente”, sostuvo en una entrevista brindada por GV Producciones.

“Es la primera vez que voy a compartir escenario con Néstor, nunca había hablado con él, pero nos conocimos y nos hemos llevado bien, es muy respetuoso y buena onda. Le agradezco por haber aceptado acompañarme y sé que nuestra presentación va a salir super bien, hay química en el escenario”, agregó.

Asimismo, la salsera aseguró que no se deja amilanar por los comentarios negativos que ha venido recibiendo. “Estoy tranquila, no me afectan los comentarios en las redes, yo recibo buenos y malos comentarios, es parte de ser artista. Lo que me pasó en mi primera gala suele suceder cuando bailo mucho, en realidad, ya no me tiene que pasar eso porque trabajo con un productor super grande, sin embargo, estaba muy nerviosa, me faltó el aire y desafiné”, sostuvo.

Yahaira Plasencia demostró todo su talento en El artista del año. Foto: captura América TV

Yahaira Plasencia asegura que no criticó la presentación de Claudia Serpa

La salsera mandó a sentencia a Claudia Serpa y desató la polémica tras los comentarios que hizo sobre la presentación de la también actriz cómica. Sin embargo, Yahaira descartó que sus palabras hayan tenido mala intención.

“Nunca me referí a que Claudia no bailó en su presentación, sé que una balada no se puede bailar. A lo que yo me refería es a que a todos nos mandaron canciones distintas. Respeto la opinión de cada uno de mis compañeros, todos somos super buenos”, aseguró.

Yahaira Plasencia detalló que no vio un show completo en la presentación de Claudia Serpa. Foto: captura América TV.

Yahaira Plasencia sobre su participación en El artista del año: “Sería genial alzar la copa”

Tras su presentación en El artista del año, Yahaira Plasencia reveló que le encantaría convertirse en la flamante ganadora del programa.

“La respiración, dosificar, eso es lo que falta. Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final, y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí”, indicó para Trome.