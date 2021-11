Tom Holland y Andrew Garfield aparecen juntos en evento de Hollywood y fanáticos enloquecen

Hace algunos días se reveló el segundo tráiler de Spider-Man: no way home, donde se dieron a conocer nuevos detalles de lo que se verá en el filme protagonizado por Tom Holland; no obstante, muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel esperan ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en esta nueva entrega del joven arácnido a fin de reunir a los tres actores que han interpretado a Peter Parker.

Sin duda, las noticias relacionadas al próximo estreno de la producción audiovisual siguen causando expectativa en la audiencia. Esta vez, fotografías del evento Hombre del año aumentaron las teorías de un posible Spider-verse.

Tom Holland posa en fotografías junto a Andrew Garfield

A través de Twitter han circulado imágenes en donde los actores posan junto al rapero Lil Nas X, quien también asistió al evento organizado por la revista CQ.

Tom Holland, Andrew Garfield y Lil Nas X posaron juntos para las cámaras del evento Hombre del año, organizado por la revista CQ. Foto: Twitter

Los actores se saludaron muy contentos ante su encuentro. Foto: Twitter

En otra de las instantáneas que también se viralizó, los actores se mostraron bastante contentos de verse e incluso posaron mientras se abrazaban cariñosamente.

Tom Holland y Andrew Garfield se abrazaron efusivamente tras saludarse. Foto: Twitter

Internautas reaccionan al encuentro de Tom Holland y Andrew Garfield con divertidos memes

Como era de esperarse, luego de viralizarse las fotos que tenían como protagonistas a los actores que dieron vida a Peter Parker, los cibernautas y fanáticos de Marvel se mostraron más que emocionados por el icónico momento y volvieron a especular sobre la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la nueva película de Spiderman.

Algunos fanáticos mencionaron que es más que evidente la buena relación que existe entre Andrew y Tom, la cual seguramente nació durante las grabaciones del próximo filme a estrenarse.

Una ola de preguntas se han posado sobre los seguidores de la saga y su creatividad no tardó en hacerse notar, ya que editaron y difundieron divertidos memes a raíz del encuentro entre los famosos.

Fanáticos de Marvel se preguntan si existe la posibilidad de que el Spiderverse se haga realidad. Foto: Twitter

Internautas editan divertidas fotografías del encuentro entre Tom y Andrew. Foto: Twitter

Usuarios de Internet demostraron su cariño hacia los actores a través de los divertidos memes que crearon. Foto: Twitter