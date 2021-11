Rodrigo González a Anthony Aranda: “Tú fuiste el que causó que ese matrimonio se viniera abajo”

En el programa de Amor y fuego de este viernes 19 de noviembre, los presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron de la reciente publicación que hizo Anthony Aranda en sus redes sociales. El bailarín respondió los diversos ataques en su contra que ha recibido luego de ser ampayado con Melissa Paredes.

“Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal. No soy de piedra, y eso también me afecta. Pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que sé la clase de persona que soy. Tengo muy presente mi crecimiento, lo que en casa me inculcaron, eso se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos, quienes son mi soporte”, se lee en su reciente post.

Ante ello, el conductor Rodrigo González decidió dar su punto de vista. “Mejor no metas a la familia, porque no los dejas bien parados. La gente no se queda con lo que le cuentas que eres, se queda con lo que ven que haces. Eso lo tenemos que tener en claro todos. Tú no tienes que contar lo que eres, sino demostrarlo”, sostuvo en un inicio muy sorprendido.

Luego, la figura de Willax TV leyó: “Respeto la opinión de todos por eso me mantengo al margen”, a lo cual opinó nuevamente.

“Nunca te has quedado callado, siempre has salido a hablar, a meter tu cuchara, siempre has sido inoportuno, imprudente y se te ha señalado como el que causó... Claramente la que tenía que respetar su matrimonio era ella, pero tú fuiste el que causó que ese matrimonio se viniera abajo ; entonces, ahora no vengas a santificarte que este no es el show de la ‘Farisela’”, añadió.

¿Quién es Anthony Aranda?

Anthony Aranda (34) es un bailarín profesional y trabajó en el reality liderado por Gisela Valcárcel, Reinas del show. Sin embargo, su nombre se hizo conocido luego del ampay con Melissa Paredes, quien era su pareja de baile.

Él trabajó en el elenco de baile de artistas peruanas como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Leslie Shaw. En 2018, tuvo un breve paso por el reality Combate.

Anthony Aranda dedica sentidas palabras a Melissa Paredes: “Eres una gran mujer”

A través de sus redes sociales, Anthony Aranda le expresó su apoyo a Melissa Paredes, quien recibió diversas críticas por el ampay que protagonizaron.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, expresó.