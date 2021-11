Miss Grand Angola 2021 desfiló con vestidos de su mamá porque no tenía dinero para comprar otros

La edición 9 de Miss Grand Internacional 2021 ha traído consigo una de las historias más inspiradoras del certamen, la cual fue protagonizada por Márcia Marilia Agostinho de Menezes, representante de Angola de 27 años.

Durante la imposición de bandas, una de las etapas del certamen realizado en Phuket, Tailandia, la reina de belleza se mostró orgullosa al contar que no tenía dinero para comprar vestidos de gala para la edición final y que había lucido los que pertenecían a su madre.

La historia de Miss Grand Angola 2021

Desde 2015, el país sudafricano de Angola no envía una representante al Miss Grand Internacional 2021. No obstante, Márcia Marilia, quien es ingeniera informática y cuenta con su propia empresa de verduras frescas llamada Miss Vegetables, siempre soñó con participar del certamen internacional que reúne a las reinas de belleza de más de 60 países.

Al no contar con el apoyo de un director nacional, ella optó por costearse a sí misma la inscripción. En un sincero post en Instagram, publicado el 17 de noviembre, Miss Grand Angola manifestó cómo le confesó apenada a su madre que no había conseguido un patrocinador para su vestuario.

“Cuando le conté a mi mamá, no se lo pensó dos veces. Ella me acompañó a su habitación y dijo: ‘Hija, toma todos los vestidos que están aquí y llévalos al concurso. Tengo muchos’ . Mi madre tiene telas que ha guardado por más de 20 años y me las dio para llevar al sastre y hacer algo de ropa para mí”, relató.

17.11.2021 | Publicación de Miss Grand Angola 2021. Foto: Marcia Menezes/Instagram

Miss Grand Angola 2021 se emociona

Tras conocerse la historia de la reina angoleña, la primera en prestar su ayuda fue Nguyen Thuc Thuy Tiene, representante de Vietnam, quien le ofreció parte de su propio vestuario. De igual forma, el diseñador de moda tailandés Khon Kun Ka se mostró dispuesto a confeccionar para ella el vestido de gala final, regalo que Miss Grand Angola 2021 aceptó entre lágrimas, según se vio en un emotivo video viral en TikTok.

Al mostrarse humilde y agradecida, Márcia Marilia Agostinho de Menezes contó en su publicación en Instagram que ha recibido más mensajes de otros diseñadores ofreciendo vestirla para las preliminares, pero ella lo ha rechazado porque ha decidido llevar el vestido que le hizo aquel desconocido sastre en Angola. “Le dije que llevaría su trabajo al certamen internacional para que lo admiraran en todo el mundo” , escribió.

De igual forma, señaló que aceptó el regalo del diseñador tailandés para honrar a aquellas maravillosas personas que la contactaron para ayudarla.