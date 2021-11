Magaly Medina niega haber enviado indirectas: “Si la quieren tomar como una, a mí qué”

Durante la última edición del programa que conduce, la periodista de espectáculos decidió cesar con las insinuaciones que dicen que estaría utilizando su espacio televisivo para enviar indirectas. En ese sentido, Magaly Medina se pronunció sobre el hecho para pedir que dejen de vincularla con personas y que no especulen cosas que no son ciertas.

Los rumores de las indirectas se originaron debido a que en los últimos días, Giuliana Rengifo confesó en Amor y fuego que mantuvo una relación sentimental con el ahora esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano hace seis años, hecho que hizo creer a diversos personajes del medio y seguidores de la conductora que le habría incomodado a tal punto de querer enviarle un mensaje entre líneas a la cantante de cumbia.

Magaly Medina deja en claro que no le envía indirectas a nadie

La conductora de Magaly TV, la firme arremetió contra todos aquellos que ven indirectas, donde, según menciona, no las hay. Aclaró que las frases que ella expresa, en su programa televisivo, no van dirigidas a nadie.

“Resulta que ahora todo lo que digo son indirectas (...) Como si me estuviera preocupando por gente que nunca me ha interesado. (...) Ahora me interpretan”, señaló Magaly Medina frente a cámaras.

“He venido vestida de rojo también indirecta al toro”, agregó la conductora.

“ Esta nota no es una indirecta y si la quieren tomar como indirecta, a mí qué”, finalizó diciendo la figura de televisión.

Giuliana Rengifo sobre Magaly Medina: “No tengo por qué temerle”

La intérprete peruana hizo más declaraciones respecto a la desconocida relación que tuvo con el notario Alfredo Zambrano, quien es actualmente el esposo de Magaly Medina.

En primera instancia, Giuliana confesó que tenía mucho miedo de contar el breve romance que tuvo con Zambrano; sin embargo, comprendió que no hizo nada malo y fue por ello que decidió contar su verdad.

“Lo que pasa es que la señora destruye todo siempre, pero me armé de valor porque soy una artista y una mujer intachable, jamás fui amante de nadie”. “ Me di cuenta de que no tengo por qué temerle, (la) respeto sí, porque las dos somos madres y mujeres. No pierdo nada diciendo la verdad ”, dijo la cantante.

