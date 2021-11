Lady Gaga defiende a Al Pacino y regaña a fotógrafo durante la alfombra roja de House of Gucci

Un anecdótico incidente ocurrió durante el estreno, en New York (Estados Unidos), de la película House of Gucci. La protagonista de la cinta, Lady Gaga de 35 años, posaba junto a sus compañeros Jared Leto (49 años) y Al Pacino (81 años), cuando hizo un alto al escuchar que un fotógrafo le gritaba al octogenario actor: “¡Quítate las gafas, Al!”

“ No le obligues a quitarse las gafas. ¡Es Al Pacino! ”, reclamó con asombro la intérprete de “Bad Romance”, en un video compartido en Twitter por Entertainment Tonight, el martes 16 de noviembre, y que se ha vuelto viral en redes sociales.

¿Qué dijo Al Pacino?

El ganador del Oscar tomó con humor el pedido del fotógrafo y se retiró los lentes; no obstante, a la defensa de Lady Gaga, cuyo comentario despertó las risas de los presentes, se sumó Jared Leto, quien le pidió a Al Pacino que se los vuelva a colocar.

“Sí, gracias”, lo animó la protagonista de American Horror Story con un gesto de aprobación, cuando la leyenda de Hollywood se volvió a colocar las gafas de sol.

Finalmente, fue Al Pacino quien cerró el momento al expresar al fotógrafo: “En caso de que no lo supieras”.

Lady Gaga habla sobre trabajar con Al Pacino

En el estreno de House of Gucci, cinta sobre el asesinato de Maurizio Gucci, Lady Gaga, quien interpreta a Patrizia Reggiani, lució un vestido negro de Armani Privé con joyas de Tiffany & Co., y no ocultó su admiración por trabajar al lado de Al Pacino (que hace el papel de Aldo Gucci).