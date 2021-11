Julia Stiles, de 10 cosas que odio de ti, está embarazada de su segundo hijo con Preston Cook

Julia Stiles, una de las celebridades de Hollywood que menos expone su vida privada en redes sociales, sorprendió al revelar su embarazo durante la alfombra roja de la proyección del drama The humans, realizada el jueves 18 de noviembre en Village East Cinema en NewYork (Estados Unidos).

Con un vestido negro de cuello alto, la actriz de 40 años posó para las cámaras acariciando su abdomen, aunque no brindó mayor declaración sobre su gestación.

No obstante, Page Six se contactó con el representante de la intérprete y confirmó que su segundo hijo nacería a principios del próximo año.

Julia Stiles durante la red carpet de The Humans. Foto: Julia Stiles fans/Instagram

¿Quién es Preston Cook, el esposo de Julia Stiles?

La actriz era uno de los rostros más conocidos en su momento tras protagonizar éxitos como 10 cosas que odio de ti (10 Things I Hate About You) junto a Heath Ledger, Hustlers con Jennifer Lopez y la saga de Jason Bourne con Matt Damon.

En 2015, mientras grababa la película de 2015 Go With Me, ella conoció al asistente de cámara Preston Cook, quien trabajó en grandes producciones como Deadpool, The revenant, Big eyes y Skyscraper.

En menos de dos años, en 2017, la pareja se casó y trajo al mundo a su primer hijo juntos.

Julia Stiles confiesa sus miedos como actriz

Si bien goza de estabilidad familiar, la estrella de Hollywood confesó que sentía miedo de no encontrar buenos trabajos mientras más madura se vuelve.