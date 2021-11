Josimar asistió como invitado a la última edición de los Latin Grammy 2021

Este jueves 18 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de los premios Latin Grammy 2021, el cual consagra a los artistas más importantes de la música latina. Dentro de los cantantes que se robaron la atención en la ceremonia estuvieron Rubén Blades, quien además fue declarado Persona del año, Camilo, Gilberto Santa Rosa, entre otros. Todos ellos fueron vistos desde las gradas por Josimar Farfán.

Fue el propio salsero nacional que compartió el momento mediante sus redes sociales, aunque nunca reveló su lugar dentro del MGM Grand de Las Vegas. Como era de esperarse, ambas publicaciones sumaron miles de likes por parte de los seguidores del cantante, pese a que hace algún tiempo tiene los comentarios desactivados en su cuenta de Instagram.

Josimar estuvo presente en la última ceremonia de los Latin Grammy. Foto: Instagram

Josimar busca la internacionalización con su nuevo tema “No me canso”

A inicios del mes de octubre, Josiman lanzó la canción “No me canso”, con la que busca dar el siguiente paso y alcanzar la ansiada internacionalización. Por ello, el tema viene sonando en países como México, Colombia, Chile, mientras que el cantante visita diversas radios de Estados Unidos durante los meses que viene residiendo en dicho país.

“Es un orgullo y una satisfacción que mi música siga pegando por varios años y el público lo reconozca, eso es lo más importante, así que muy agradecido por eso. Yo seguiré trabajando para dar lo mejor y que la salsa peruana suene más fuerte a nivel internacional”, indicó.

Josimar fue incluido en el top 20 de Billboard por su nuevo tema “No me canso”

El éxito de “No me canso” se vio rápidamente reflejado luego de que la revista Billboard incluyera a este sencillo dentro del top 20 de las canciones tropicales más escuchadas. Por ello, Josimar celebró este acontecimiento dejando un sentido mensaje a sus seguidores de Instagram.

“Estoy super feliz, debutando en el top 20 de los Billboard. No me canso de agradecer al mundo entero por seguir escuchando mi música. Aquí un humilde servidor, sigan escuchando ‘No me canso’ que vamos para arriba”, expresó.