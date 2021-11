Joselito Carrera contento de trabajar en Televisa: “Estoy cumpliendo mis sueños”

El conductor Joselito Carrera viajó hace unas semanas a México para buscar oportunidades de trabajo. Asimismo, este viernes 19 de noviembre sorprendió a sus seguidores al revelar en el programa En boca de todos que está cumpliendo sus sueños al participar en la telenovela de Televisa Mi fortuna es amarte.

En la novela que mencionó Carrera participan reconocidos actores mexicanos, como Susana González, David Zepeda, Sergio Sendel y Carmen Salinas, quien se encuentra delicada de salud luego de que le diera un derrame cerebral.

“Siempre he tenido la inquietud desde chiquito, programas mexicanos que a uno le llaman la atención. ¿Por qué no probar migrar? Siempre he tenido esa inquietud de ir a tierras mexicanas, pero tengo ese bichito que me dice hay que ir intentar y probar con esa humildad de mi trabajo”, contó en su momento.

A través de un enlace con el programa de América TV, Joselito se mostró feliz y estuvo con dos artistas internacionales, quienes lo acompañaron durante su videollamada.

“Con la bendición de Dios estoy cumpliendo mis sueños. Les iré contando muy pronto de lo que ha sido esta participación en Televisa. También les contaré lo que ha sido esta participación en la novela Mi fortuna es amarte”, indicó.

Luego, el conductor Gino Pesaressi pidió que a su regreso a Lima cuente más detalles de su experiencia en México. “Encantado, también hemos hecho un tour por el programa Hoy. Tenemos talento peruano para mostrar y conquistar el mundo”, respondió.

Joselito Carrera se encuentra en aislamiento tras dar positivo por COVID-19

A través del programa En boca de todos, en marzo del 2021, Joselito Carrera reveló que se contagió de la COVID-19, pero que era asintomático.

“Di positivo el día martes a la COVID-19. Me sacaron la prueba antígena. Luego de siete pruebas, ya me tenía que enganchar con una y, con la bendición de Dios, soy asintomático”, expresó.

Maju Mantilla elogió el trabajo de Joselito Carrera

El conductor Joselito Carrera se presentó en el programa En boca de todos para hablar sobre sus proyectos artísticos. A su paso, Maju Mantilla elogió su trabajo.

“Todos lo queremos, le tenemos un gran afecto. Todos lo queremos porque es un chico, como lo ven, sencillo y sincero. Siempre piensa en los demás y, además, carismático”, expresó la modelo.