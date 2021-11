Giuliana Rengifo contra Tomás Angulo: “Tomé terapia con él y creo que se quiso propasar conmigo”

Giuliana Rengifo habló sobre su pasado romance con Alfredo Zambrano y no dudó en poner al descubierto al psicólogo Tomás Angulo, quien recientemente visitó el programa de Magaly Medina donde le lanzaron indirectas a la cantante por haber sacado a la luz la relación que tuvo con el notario.

Según un avance de Amor y fuego, la cumbiambera dejó entrever que el terapeuta habría intentado sobrepasarse con ella luego de acudir a solicitar su servicio.

“Yo tomé terapia con él y el señor creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia” , dijo Rengifo al ser abordada por una reportera del programa sobre las declaraciones que hizo unos días.

Giuliana Rengifo sobre supuesta infidelidad con Alfredo Zambrano: “Nunca me defendí”

Giuliana Rengifo se animó a contar su verdad sobre la relación sentimental que tuvo con el notario Alfredo Zambrano en el programa Amor y fuego este martes 16 de septiembre. Una de las preguntas que ‘Peluchín’ le realizó fue sobre cómo se sintió al guardar el secreto por tanto tiempo, ya que su romance se dio hace seis años pero duró menos de dos meses debido a que Rengifo viajaba constantemente por trabajo.

Asimismo, reconoció que para ella fue una carga pesada no decir nada y aguantar las indirectas de Magaly Medina. “Que la gente te califique de algo que tú sabes perfectamente que no es sí duele. Nunca me defendí porque todo el mundo me decía: ‘No hables, porque Magaly es un monstruo’. Y ya, todos vamos a morir en algún momento; la vida es una sola”, expresó Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo tras confirmar que tuvo relación con Alfredo Zambrano: Me llamaba mi amor

La cumbiambera Giuliana Rengifo aseguró en el programa de Amor y fuego emitido el 16 de noviembre que, si bien no estaba enamorada del notario Alfredo Zambrano, en el mes y medio que salieron, sí se dejó cortejar por él.

“¿Él te llamaba mi amor?”, preguntó Rodrigo González. “Sí”, respondió la exintegrante de Agua Bella. Ante el asombro del presentador, la cantante de cumbia extendió su respuesta: “Pero ¿quién no dice mi amor? Es un tema de cariño”. “Yo no le digo mi amor a alguien que no es mi amor y con el que estoy saliendo”, replicó su interlocutor.