Geraldine Bazán sorprende a sus seguidores al posar en Machu Picchu junto a sus hijas

La actriz Geraldine Bazán compartió en sus redes sociales una entrevista con un medio internacional donde se muestra como una amante de los viajes. Ella se lució feliz al lado de sus hijas en Machu Picchu, lugar histórico peruano que visitó dos veces.

A través de una entrevista con la revista The Travel Citizen, la famosa mexicana contó que la primera vez que visitó Cusco fue en el 2016, cuando sus pequeñas tenían 6 y 1 año. En ese entonces se había separado del padre de sus primogénitas, el actor Gabriel Soto.

Geraldine regresó en el 2019 acompañada de sus amistades, además de sus dos hijas. La actriz detalló que no se hace ningún problema en viajar junto a ellas.

“Yo soy muy aventurera, a mí no me causa ningún problema o no me limita viajar con mi hijas, tengan la edad que tengan. Eso me gusta porque ellas han aprendido a hacerlo. Ya no les tienes que decir qué hacer en un aeropuerto o en un hotel, ya saben cómo se maneja todo. Eso me encanta porque, si hay algo que me gustaría dejarles, es conocer otros lugares, abrir su mente a otras culturas”, sostuvo.

La actriz Geraldine Bazán compartió una foto para rememorar el segundo viaje que realizó a la zona arqueológica de Machu Picchu. Foto: Instagram

Ante su reciente post en Instagram, sus seguidores no dudaron en reaccionar. “Qué cool el lugar”, “Qué bellas y qué bello el sitio. Mi Machu Picchu, mi Perú”, “Ese fondo y con ustedes ahí, espectacular”, “Es mi bello país”, “Eres una aventurera genial, una guerrera excepcional, una madre ejemplar”, fueron algunos de los comentarios.

Gabriel Soto se pronuncia sobre nueva relación de Geraldine Bazán: “Me da mucho gusto”

El actor mexicano Gabriel Soto se refirió a la nueva relación que tiene Geraldine Bazán y le deseó lo mejor.

“Me da muchísimo gusto. Siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien. Mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas”, sostuvo a la prensa mexicana.

Geraldine Bazán recibió el saludo de Gabriel Soto por el Día de la Madre

A través de sus redes sociales, Gabriel Soto le envió un mensaje a las mamás de su familia y en el post estuvo etiquetada la actriz Geraldine Bazán.

“Feliz día a todas las mamás. En especial a mi mamá Elisa, que está en el cielo. A la mamá de mis hijas, Geraldine Bazán. Muchas felicidades en este día”, escribió.