Ernesto Pimentel: “La gente necesita reírse, no morirse de pena y para eso estamos nosotros”

El conductor Ernesto Pimentel, más conocido como la Chola Chabuca, está celebrando sus 14 años a la cabeza del programa El reventonazo de la Chola, caracterizado por ser de tipo humorista, con la finalidad de alegrar a sus seguidores sábado a sábado. El diario El popular, conversó con el famoso artista sobre eso y mucho más.

En ese sentido, recordó sus inicios: “Recuerdo que era un muchacho inquieto con ganas de “comerme” el mundo. Conocedor de mi gran talento y que debía explotarlo, para hacer reír al Perú. Siempre confié que sí se podía y lo logré”. Además, Ernesto Pimentel añadió: “Recuerdo que mi primera aparición fue en un pequeño segmento en el noticiero Buenos Días Perú, en Panamericana televisión. Estaba súper emocionado. Yo quería quedarme, pero no había platita para contratarme”.

Su ingreso oficial a la televisión fue cuando “Me echaron el ojo de Risas y salsa, el programa humorístico con más sintonía en ese momento. Recuerdo que me dieron una secuencia llamada “Aló Chabuca”, que fue todo un éxito y de ahí no pare hasta ahora. Como te repito nada ha sido fácil para mi, he tenido que sortear piedras, rocas y otras cosas para seguir en esta hermosa vida que se llama televisión”.

Finalmente, aseveró sobre la continuidad de su programa El reventonazo de la Chola: “Yo quiero que así sea, la gente necesita reírse, no morirse de pena y para eso estamos nosotros”.

Ernesto Pimentel celebrará los 14 años de su programa

Tantos años en la televisión no se cumplen todos los días. Por todo eso, Ernesto Pimentel decidió conmemorar dicha fecha con un programa especial dirigido a su público espectador. La gala del próximo sábado 20 de noviembre contará con la participación especial de varios amigos cercanos a la Chola Chabuca.

“Hemos preparado un programa especial con nuestra amiga Johanna San Miguel, con quien nos hemos divertido y jugado mucho. También estará la sensación de la cumbia Bryan Arámbulo con su orquesta, las chicas de Corazón Serrano, Armonía 10, Nicola Porcella y parte del elenco de la telenovela Luz de luna”, detalló Pimentel.

El reventonazo de la Chola rinde homenaje a Amanda Portales

La cantante de música andina Amanda Portales visitó el programa de América televisión con la finalidad de mostrar, una vez más, su talento; sin embargo, lo que no esperaba era que le preparen un merecido homenaje por su larga trayectoria artística.

El motivo fueron los 56 años de trayectoria mostrando su talento a todos sus seguidores. Esta no sería la primera vez que Ernesto Pimentel realiza este tipo de conmemoraciones como parte de su amistad con los artistas.