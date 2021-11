El poder del amor: ¿cómo ver el capítulo 96 del reality turco por Twitch?

El poder del amor es un reality show turco de convivencia que sigue conquistando al público de habla hispana con sus divertidas y emocionantes historias de amor. Una de las participantes favoritas para llegar a la gran final es la modelo peruana Shirley Arica, quien, no obstante, sorprendió a sus seguidores cuando solicitó al público que no voten más por ella en el programa.

“No veo la hora de regresar a mi país, y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar. No llegué aquí por ganarme un premio, y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí... Extraño mucho y muero por volver”, escribió a través de sus historias en las redes sociales.

Unos días después, explicó que su petición fue hecha porque extraña mucho a su pequeña hija y ansía volver al Perú para su reencuentro. A continuación, te contamos toda la información que debes tener en cuenta para no perderte el nuevo capítulo de El poder del amor.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

En el episodio 95 de El poder del amor, la integrante nueva llamada Melisa llega a la casa de los hombres para conocerlos y conversar con ellos. Además, Meli elige a Frederick para pasar una momento a solas en el cuarto rojo.

Por otro lado, Sebastián conversó sobre sus sentimientos con Shirley para dejar las cosas en claro y con el fin de llevar una relación armoniosa de amigos, sin embargo, no lo logró.

¿Quiénes son los participantes?

Los famosos participantes de El poder del amor que forman parte desde el inicio del programa son los siguientes:

Amor Carlín Sandoval (México)

Andrea Ruiz (Puerto Rico)

Andreina Bravo (Ecuador)

Carla Muñóz (Colombia)

Claudia Peña (Bolivia)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Griss Romero (Honduras)

Jessica Stonem (México)

Karoline Rodríguez (Colombia)

María Cevallos (Ecuador)

Mariela Lemus (Honduras)

Melissa Gate (Colombia)

Shirley Arica (Perú)

Yillian Atkinson (Puerto Rico)

Alejandro Royg (Paraguay)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Austin Palao (Perú)

Diego David Luque (México)

Don Day (Ecuador)

Edgar Rivera (Puerto Rico)

Frederick Kelley (Bolivia)

Jorge Rodríguez (Puerto Rico)

Luisao Rivera (El Salvador)

Miguel Ángel Álvarez (Colombia)

Miguel Melf (Panamá)

Renier Izquierdo (Estados Unidos)

Sebastián Tamayo (Colombia)

Sergio Acuña (Paraguay)

¿Cómo votar en El poder del amor?

Si deseas apoyar y votar por tu concursante favorito, lo primero que tienes que hacer es acceder a la web oficial del reality turco El poder del amor: elpoderdelamor.tv/votar. Una vez dentro, selecciona la foto de tu preferido y dale clic.

La página te pedirá acceder con tu cuenta personal de Google o Facebook, luego debes completar un captcha y tu voto se hará efectivo. Asimismo, recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 96 en Twitch EN VIVO?

Para ver el episodio número 96 de El poder del amor, solo debes ingresar al canal oficial elpoderdelamorenvivo en la plataforma de streaming, Twitch: www.twitch.tv/elpoderdelamorenvivotv.

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

Mira todos los episodios completos del reality turco El poder del amor a través de sus canales oficiales en las plataformas de streaming de Twitch y YouTube. Además, si te encuentras en territorio peruano, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar a su plataforma web Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality show se puede sintonizar por la plataforma de Twitch de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD).

Los participantes que viven en la casa de los hombres en El poder del amor. Foto: YouTube El poder del amor

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality show turco de amor, en donde 18 jóvenes famosos de Latinoamérica buscarán a su pareja ideal con el objetivo de ganar el premio de 15.000 dólares individuales. Además, cada semana, una de las celebridades cuenta con la oportunidad de ganar 2.000 dólares por los votos del público.