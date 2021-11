Cristian Rivero: “Son siete años que he trabajado con Gisela y le agradezco”

El conductor Cristian Rivero conversó con el diario Trome de sus inicios en la pantalla chica y de sus proyectos actuales. Desde hace unos años, es la imagen de los programas de la productora Rayo en la botella como Yo soy, La voz y más. El también actor confirmó que trabajar con Gisela Valcárcel ha sido mejor que ingresar a una universidad porque para esa profesión no hay ninguna carrera que avale los estudios.

El conductor del recién estrenado Yo soy internacional contó cómo fueron sus primeros pasos. “Yo veía en la televisión a Augusto Ferrando al cual conocí y he almorzado en su casa porque soy muy amigo de su sobrino nieto. He visto a Pablo de Madalengoitia en La pregunta de los 500 mil reales, a Kiko Ledgard en un momento lo llegué a ver pero muy chiquito”, dijo.

Asimismo, Cristian Rivero aseveró que decidió incursionar en la conducción, a pesar de que “no hay una escuela para ser conductor, si quiero ser actor o músico estudio la carrera, pero ¿cómo hacemos con la conducción? Es como ir aprendiendo en la práctica y captar un poquito de todos para que tú hagas tu propia versión, muchos ingredientes y haces tu propio plato”, apuntó. “Gisela marca el descubrirme en la conducción porque no lo tenía pensado, yo quería ser actor. Son siete años que he trabajado con Gisela y de una u otra manera me hizo formar en la conducción y le agradezco esos siete años de escuela”, agregó.

Por último, Cristian aseguró que el canal en el que trabaja viene haciendo un gran esfuerzo hace muchos años en ciertos programas a diferencia de otras casas televisivas. En ese sentido, aclaró que ellos a diferencia de El artista del año, “Latina desde hace muchos años viene apostando por el talento desde Perú tiene talento, Los 4 finalistas, La Voz, Yo Soy , digamos que somos el canal del talento peruano”, detalló. “Celebro que existan producciones locales acá, en América, ATV, Panamericana porque sin duda nos da trabajo a todos. En cuanto a los contenidos de cada programa, cada quien tiene su público y su forma de generar el contenido”, finalizó.

Gianella Neyra se muestra feliz de trabajar con Cristian Rivero

La actriz Gianella Neyra sorprendió a sus seguidores al ingresar como conductora al programa La voz kids junto a su pareja Cristian Rivero. Ambos han demostrado mucha química para dirigir un programa.

Por ello, Gianella aseveró sobre su trabajo con su pareja: “Creo que más que la relación con él, influyó mi admiración por él como conductor. Es un capo en lo que hace, entonces, sabía que iba a estar muy protegida y tranquila”.

Cristian Rivero pide que enseñen quechua en los colegios

El actor Cristian Rivero resaltó las presentaciones del ganador de La voz kids Perú, Gianfranco Bustíos, quien cantó en quechua, nuestra lengua originaria, no solo por el talento que derrocha, sino por la buena influencia que le da a los más pequeños que lo siguen a través de sus pantallas.

Además, Cristian Rivero aprovechó para invocar a que en los colegios se enseñe el quechua “porque es parte de nuestra identidad” y la mayoría, como él mismo, no sabe dicho idioma.