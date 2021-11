César Osorio responde indirecta de Mauri Stern: “Ah caray, quiere polémica conmigo”

César Osorio, imitador de Axl Rose en las temporadas de Yo soy, se pronunció luego que Mauri Stern le mandara una indirecta en el estreno de Yo soy: grandes batallas internacional. Como se recuerda, en una edición pasada del concurso ambos protagonizaran una polémica que trascendió a las redes sociales.

En sus historias de Instagram, el caracterizador capturó el momento en que el extranjero se refiere a él y le envía un mensaje. “Ah caray, la gran voz de Magneto quiere polémica conmigo, ¿está usted seguro?”, puso el artista.

'Axl Rose' le dejó contundente respuesta a Mauri Stern. Foto: captura/Instagram

¿Qué dijo Mauri Stern en referencia a ‘Axl Rose’?

Este jueves 18 de noviembre, durante el primer programa de Yo soy: grandes batallas internacional, se presentaron los imitadores paraguayos de Axl Rose y Slash. Ellos interpretaron el tema “Welcome to the jungle”.

No obstante, un comentario del exintegrante de Magneto recordando la presentación de César Osorio armó la polémica.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (imitadores paraguayos) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, dijo Mauri Stern.

Las palabras de Mauri Stern a ‘Axl Rose’ en Yo soy

En febrero del 2021, César Osorio volvió al escenario de Yo soy tras varios años de diferencias con Ricardo Morán. Su primera presentación también fue la última, pues quedó eliminado tras retar a Carlos Burga ‘José José'.

Al cabo de unas horas, el joven utilizó sus redes sociales para criticar al espacio de imitación, generando la indignación de Mauri Stern, quien dejó una contundente respuesta en su cuenta de Instagram.

“Aprendí con el tiempo. Es muy diferente cuando uno pierde por no estar en el momento a cuando alguien te gana. A veces uno pierde solo, punto final, let it go (déjalo ir). No (se debe) culpar a los otros”, redactó el mexicano.