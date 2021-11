Cassandra Sánchez comparte tierna foto junto a su bebé: “Nuestra Navidad llegó temprano, Deyvis Orosco”

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convirtieron en padres el miércoles 17 de noviembre. A través de sus redes sociales, decidieron darle la bienvenida a su primogénito Milan. Dos días después, la madre del pequeño compartió un video del recién nacido vía su cuenta oficial de Instagram.

Cassandra Sánchez se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida familiar, tras la llegada de su primer bebé, quien tiene como nombre Milan. Es por eso, que viene compartiendo con sus seguidores los momentos más tiernos que pasa junto a su pequeño y su pareja Deyvis Orosco. Así que no tuvo mejor idea que emocionar a sus fanáticos con su tierna publicación.

Cassandra Sánchez publica video junto a su bebé Milán

Pese a que se encuentra todavía en la clínica, Cassandra no deja de documentar imágenes para sus redes, donde demuestra el inmenso amor que le tiene a su retoño.

En el video, Sánchez de Lamadrid aparece cargando a Milan y la descripción de la publicación expresa lo siguiente: “No hay duda que cuando uno es feliz todo lo que puede dar es luz, no siento la cara de tanto sonreír. Nuestra Navidad llego temprano, Deyvis Orosco”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid posa junto a su hijo recién nacido. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram

Cassandra destaca el apoyo de Deyvis Orosco en el cuidado de su bebé

Desde que dieron a conocer el nacimiento de su bebé, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco están más felices que nunca y no han dejado de expresar la felicidad y gratitud que sienten en esta nueva etapa de su vida, pues han compartido varias imágenes presentando al pequeño Milan.

De ese modo, la hija de Jessica Newton mencionó cómo Deyvis Orosco y ella, vienen ejerciendo su labor de padres.

PUEDES VER: Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convirtieron en padres de su primer bebé

“#EstrabajodeDos. Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, dijo Cassandra en una publicación de Instagram, asegurando que el cumbiambero y ella se están repartiendo las tareas del cuidado del bebé.