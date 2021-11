Álvaro Paz de la Barra es rechazado por la gente: “SJL no te quiere por golpeador de mujeres”

¡No lo quieren! Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, visitó un asentamiento humano de San Juan de Lurigancho con la finalidad de hacer campaña política, pero no esperó que recibiría el rechazo de la gente, quienes le recordaron el escándalo de agresión que protagonizó con su aún esposa, Sofía Franco.

El burgomaestre pasó un mal rato en dicho distrito, pues los vecinos, al verlo, le gritaron: “Agresor”, según las imágenes que se mostraron en un informe que presentó Magaly Medina en su programa.

“Agresor, agresor, de esta gente se rodea Paz de la Barra, de gente agresiva que le gusta golpear. P az de la Barra, San Juan de Lurigancho no te quiere por agresivo, golpeador de mujer, golpeador de mujeres ”, se le escucha decir a los pobladores.

Frente a este escenario, Álvaro Paz de la Barra no tuvo otra opción que retirarse del lugar respaldado por su seguridad. “¡San Juan de Lurigancho no te quiere!, San Juan de Lurigancho no quiere a Paz de la Barra por agresivo, un hombre agresor que le gusta agredir a las mujeres”, le gritaron mientras abandonaba el asentamiento humano.

Magaly Medina: “A este candidato no lo quieren”

Tras exponer las imágenes, Magaly Medina mencionó que Álvaro Paz de la Barra no está logrando ganarse la confianza de la población y aseguró que será difícil que llegue al sillón municipal.

“Tiene más de un millón de habitantes, es la tajada que todos los candidatos quieren conquistar. Todos les hacen promesas, les llevan regalos, les ofrecen pistas, les ofrecen agua y desagüe… Al final, se olvidan de San Juan Lurigancho”, comentó en Magaly TV, La Firme. “A este candidato (Álvaro Paz de la Barra) al sillón municipal, no lo quieren” , sostuvo.

Malagy Medina le recordó a Sofía Franco que le dio su respaldo cuando tuvo conflicto con Álvaro Paz de la Barra

Magaly Medina se mostró fastidiada porque Sofía Franco, en algunas oportunidades, arremetió en contra de ella, sin recordar que le extendió su mano en los momentos más difíciles de su vida.

“Nosotros del lado del débil que lo necesitaba de una mujer que se veía tan sola, del aparato de una familia poderosa, escuchamos su llamado y fuimos... ¿Te destruí cuando pude haberlo hecho? no, te extendí mi mano y te la di. No te di la espalda como otros te la dieron”, expresó.