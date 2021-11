Adele plasmó algunos de los episodios más duros de su vida en su nuevo álbum 30

Para Adele no hay mejor forma para expresarse que a través de las melodías, la cual considera su mejor amiga. En sus canciones plasma sus vivencias y sus sentimientos, según comentó en una reciente entrevista para Zane Lowe en Apple Music 1.

La cantante británica dio la bienvenida a una nueva etapa con su nuevo álbum 30, que recoge un repertorio de canciones que reflejan historias de su vida. En cada uno de los temas que conforman el tracklist, Adele nos traslada a diferentes tiempos, comenzando con su infancia.

Adele lanza su nuevo Álbum "30" donde revela dramáticos episodios de su vida. Foto: Adele/Instagram.

Adele escribió una canción para su hijo donde le pide perdón

Una de las más fuertes es “My little love”, donde incluye a su pequeño hijo Angelo con audios caseros. Cuenta con una desgarradora letra, en la que la artista pide perdón por todo el daño que le pudo haber ocasionado al menor. Y precisamente Zane Lowe le pregunta sobre este tema.

“Estaba tan consumida por tantas cosas, para ser sincera había tantos sentimientos encontrados. Y él se armó de valor para decirme muy elocuentemente: ‘Eres como un fantasma, es mejor que no estés aquí’. Y ya cuando me dijo: ‘No puedo verte’. Y yo pensé, ‘¿pero qué clase de poeta es este para decir eso siendo tan pequeño?’”, comentó Adele.

Así, la ganadora del Grammy revela cómo su hijo le decía sobre el poco tiempo que pasaban juntos.

Adele le dedicó la canción "My little love" a su hijo Angelo. Foto: Adele/Instagram.

PUEDES VER: Adele fue parte de la pedida de mano de uno de sus fans en pleno show televisivo

“Mientras la escribía, recuerdo haber pensado en cualquier niño que haya pasado por un divorcio o en cualquier persona que haya pasado por un divorcio o en cualquiera que quiera dejar una relación y nunca lo hará. Pensé en todos ellos”, continúa explicando.

Asimismo, la cantante dijo que escribir esta canción le ayudó a superar varios aspectos. “Siento que ha sido importante para mí contar la historia de Angelo. Como era de esperar, fue difícil y probablemente no estaba haciendo un muy buen trabajo en el momento más terrible de su vida” , confesó.

El proceso del divorcio fue una dura etapa para la artista británica

Durante la extensa entrevista que duró casi una hora, recordó su divorcio con Simon Konecki. “Creo que lo que fue una frustración es que yo me ignorara a mí misma durante tanto tiempo, me sentía como si volviera a caer en mis viejos hábitos y cosas así, y eso me asustaba, pensaba que sí puedo pelear y si necesito pelear, pelearé”, reveló.