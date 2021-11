Yo me llamo: ¿en qué horario y canal ver EN VIVO el capítulo de hoy?

Ya se conocen los clasificados a la siguiente fase del programa de imitación Yo me llamo Colombia, que es transmitido a través de la señal de Caracol TV. En sus últimas jornadas, el reality de canto ha causando gran expectativa entre la audiencia. Sin embargo, los jurados Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola ya dieron su veredicto para clasificar a los concursantes . En esta nota, te contamos qué sucedió en el último capítulo y cómo ver el episodio de hoy, jueves 18 de noviembre.

¿Qué pasó en el capítulo de ayer?

En el capítulo de ayer de Yo me llamo Colombia, Shakira no convenció al jurado y fue criticada por este. Según los jueces, la participante no tuvo una buena performance en el escenario. Sin embargo, Leonardo Favio, Daddy Yankee y Jessi Uribe sí supieron convencer al jurado, y se llevaron su aprobación.

¿Quiénes son los presentadores?

Quienes están a cargo de la conducción del programa Yo me llamo Colombia son Carlos Calero y Melina Ramírez, quienes presentan a los participantes y animan al público que sintoniza el programa desde sus casas.

¿Quiénes son los jurados de Yo me llamo 2021?

En esta temporada de Yo me llamo Colombia, el programa tiene tres jurados. Conócelos a continuación:

Amparo Grisales: modelo y presentadora de televisión, con un amplio éxito como actriz en conocidas telenovelas colombianas.

modelo y presentadora de televisión, con un amplio éxito como actriz en conocidas telenovelas colombianas. César Escola: compositor y presentador, conocido popularmente por realizar canciones para diversos programas de televisión.

compositor y presentador, conocido popularmente por realizar canciones para diversos programas de televisión. Yeison Jiménez: cantante y compositor originario de Colombia, a quien se le conoce por trabajar el mundo de la música popular de su país.

Yo me llamo Colombia: horario

Yo me llamo Colombia, el famoso reality colombiano de imitación y canto , se transmite desde las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) mediante la señal de Caracol TV.

Yo me llamo: canal de transmisión

El programa se emite por la señal de Caracol TV. En el Perú se encuentra disponible a través de los servicios de cable como DirecTV, Movistar TV, entre otros.

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Para ver los capítulos de Yo me llamo 2021 Colombia , debes sintonizar la señal de Caracol TV. De igual manera, si deseas puedes contratar un paquete de cable o verlo de manera gratuita a través de antena satelital.

¿Cómo ver Caracol Play?

Entra a su web en línea: play.caracoltv.com. Luego, busca el programa y listo. Esta aplicación te permitirá ver, además, todas las producciones del canal colombiano.

¿Dónde ver Yo me llamo 2021 Colombia capítulo 18 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Sigue el minuto a minuto del capítulo 18 de Yo me llamo Colombia 2021 a través de La República Espectáculos. Aquí podrás enterarte de todas las incidencias del programa y otros detalles relevantes sobre el reality.