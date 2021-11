Tom Holland sobre su supuesta relación con Zendaya: “Lo contaremos cuando estemos preparados”

Tom Holland se ha convertido en uno de los actores más populares de la industria del entretenimiento a nivel internacional, y no solo porque es la estrella de una de las franquicias principales de Marvel, sino también porque en los últimos meses ha sido vinculado con la actriz Zendaya. Aunque ninguno de ellos ha confirmado su romance, millones de fanáticos tienen el deseo de que el amor entre sus personajes en los filmes de Spiderman, Peter Parker y MJ trascienda las pantallas.

Los rumores sobre su supuesto amorío aumentaron cuando salieron a la luz diversas fotografías que los retrataron besándose dentro de un auto en las calles de Los Ángeles. El artista de 25 años protagonizó una entrevista con la revista GQ y habló sobre la relación que existe con su compañera de elenco y el acoso que sufrieron de parte de los paparazzis.

Zendaya y Tom Holland fueron captados juntos en Los Ángeles. Foto: Page Six

PUEDES VER Tom Holland felicita a Zendaya por su premio en los CFDA Fashion Awards 2021

¿Qué dijo Tom Holland sobre Zendaya?

En la conversación, Tom Holland resaltó la influencia que ha tenido Zendaya sobre su vida artística e indicó que lo ha ayudado a adaptarse a la fama. “Tenerla en mi vida ha sido fundamental para mi cordura. Es el perfecto modelo a seguir para los chicos y chicas jóvenes”, expresó.

Sin embargo, también se refirió a las comentadas fotografías con las que muchos pensaron que confirmaban su relación: “Una de las desventajas de la fama es que tu intimidad ya no está realmente bajo tu control, y un momento que piensas que se va a quedar entre dos personas que se quieren, se está compartiendo con todo el mundo. (…) Sentimos que nos habían robado nuestra intimidad”.

Según dijo, considera que ambos deben estar de acuerdo para hablar con el público sobre el cariño que comparten. “No creo que se trate de no estar preparados, es que no queríamos hacerlo. No es algo sobre lo que pueda hablar sin ella. La respeto demasiado. No es mi historia, es nuestra historia y ya contaremos lo que sea cuando estemos preparados para hacerlo juntos ”, acotó.

Zendaya responde

El autor del artículo, Oliver Franklin-Wallis, decidió contactar a Zendaya para obtener sus declaraciones sobre el tema y la actriz no ocultó su cariño por Tom Holland.

“El sentimiento que ambos compartimos es como cuando quieres a alguien, cuando alguien te importa, desearías que algunos momentos o cosas fueran solo para los dos. Querer a alguien es sagrado y especial”, expuso.

PUEDES VER Zendaya y Tom Holland son captados besándose en Los Ángeles

Tom Holland y su tierno mensaje a Zendaya tras ganar en CFD Fashion Awards

Zendaya y su estilista fueron reconocidas durante la última edición del evento denominado CFDA Fashion Awards, que premia a los más reconocidos iconos de la moda de Hollywood. Tom Holland no dudó en referirse sobre el reconocimiento de su compañera de elenco, con quien ha sido vinculado en diversas ocasiones.

El famoso actor dejó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram y generó furor entre sus millones de fanáticos. “Un logro increíble para la persona más increíble. Felicidades, Zendaya y Law Roch (estilista de la artista), ustedes se merecen todo esto”, escribió.