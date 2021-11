Taylor Swift lanza la versión “Sad girl autumn” de “All too well”

Durante el pasado miércoles 17 de noviembre, Taylor Swift lanzó una versión especial de su canción “All too well” en Youtube, la cual fue incluida en el último disco que estrenó el viernes 12 de este mes. L a nueva propuesta de la compositora se llama “All too well (Sad Girl Autumn Version)” y es considerada “aún más triste” que la canción original.

“Una de las canciones más tristes que he escrito nunca se puso más triste. Conduje hasta Long Pond Studios para grabar ‘All Too Well (Sad Girl Autumn Version)’ con las mejores “, tuiteó Swift el miércoles por la noche, etiquetando a los frecuentes colaboradores Aaron Dessner y Jonathan Low. Ambos participaron en sus álbumes de 2020 Folklore y Evermore.

Más detalles de la versión “Sad girl autumn” de “All too well”

Taylor Swift regresó al estudio Long Pond en Nueva York para grabar la nueva versión. Este es el mismo lugar donde filmó su documental de Disney + Folklore: the Long Pond Studio Sessions el año pasado. La nueva grabación es de la versión de 10 minutos de la canción. La canción de 10 minutos agrega nuevas letras al corte profundo favorito de los fanáticos del álbum original de 2012.

Además de “Sad girl autumn version” del miércoles, el lunes, Swift lanzó una versión acústica en vivo de la canción, la cual fue grabada el viernes en el estreno de su cortometraje All Too Well en Nueva York.

“La primera presentación de ‘All Too Well (versión de 10 minutos)’ fue en el teatro AMC 13 frente a 400 fanáticos. Grabamos la interpretación acústica, así que ahora todos podemos experimentarla juntos”, publicó la artista en Twitter.

iHeartRadio de Estados Unidos solo pasará los álbumes regrabados de la artista

Durante el último miércoles 17 de noviembre, la empresa comunicó que, debido a la demanda popular, solo emitirá canciones de sus álbumes regrabados en el futuro. Esto debido a que iHeartRadio se ha planteado reemplazar los primeros seis discos de Swift a medida que se lance cada nueva versión.

“Siempre que Taylor vuelve a grabar una pista nueva, reemplazamos inmediatamente las versiones anteriores. Nuestras estaciones siempre ofrecerán canciones que los artistas estén ansiosos por compartir y los fanáticos quieran escuchar”, dijo Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia, en un comunicado.